Wohneigentum S22

Über den Komplex

Im Projekt erwartet Sie eine positive Umgebung - die große Fläche in der Nähe des Gebäudes ist gut beleuchtet und mit Wanderwegen, Freizeitbänken und Kinderspielplätzen angelegt. Es ist reich mit Bäumen und Blütenpflanzen bepflanzt. S22 hat einen Kinderspielplatz, das Gebiet ist geschlossen und der Eingang wird mit Codeschlüsseln und Torsteuerung gesteuert. Auf dem Territorium sind 9 Parkplätze geplant, von denen sich 4 unter einem offenen Baldachin befinden. Eine angenehme Umgebung ist auch in der Nachbarschaft. In der Nähe befinden sich zwei Parks - Peace Garden und ein ruhiger Garten mit einer Gesamtfläche von 8,3 ha, in dem es zu jeder Jahreszeit friedlich und schön ist. Dies sind die besten Parks der Stadt mit Kinderspielplätzen, einem Skatepark und Orten für sportliche und entspannende Spaziergänge. Das Projekt befindet sich in der Sadovnikova Straße 22 in der Nähe des Zentrums von Riga. FIRs Sadovnikov trat als sehr reicher Kaufmann, Patron und Ehrenbürger von Riga und St. in die Geschichte der Stadt ein. Petersburg. Die S22 befindet sich in der Nähe des Zentrums von Riga, der Altstadt, des Daugava-Damms und der Promenade mit Radweg. Der Central City Market – ist der größte Markt Nordeuropas. Hier sehen Sie, wie die Sonne aufgeht und abends unter die Dusche geht. Einkaufszentren für alle Bedürfnisse und Geschmäcker befinden sich in der Nähe. Das Projekt sieht insgesamt 2 Runden vor. 1 schichtrenoviertes 4-stöckiges Wohnhaus aus Stein mit 15 Wohnungen und einer offenen Wohnung im Keller mit einer Gesamtfläche von 60 m2 Rundes 2-stöckiges Holzgebäude mit 2 Apartments und Abstellraum von der Straßenseite Die Apartments werden mit einem hochwertigen Finish angeboten, Runde 1 soll bis 2023 in Betrieb genommen werden.März Runde 2 soll bis 2023 in Betrieb sein