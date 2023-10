Wohneigentum Pine Wood APARTMETS

Medyanka, Russland

von €14,336

Kapitulation vor: 2015

Wohnkomplex « Art Luxury House » - ein würdiges Beispiel für die besten Immobilien in Europa für Menschen, die an Luxus gewöhnt sind und nicht anders leben werden! Eine private Terrasse mit Whirlpool in den oberen Etagen, exklusives Viertel mit den Elite-Segmenten der Gesellschaft, exklusives Layout und ein Bereich, der unter dem Schutz der UNESCO steht - jetzt ist alles verfügbar! Die Apartments in Riga "Luxe" auf dem LCD « Art Luxury House » warten auf Sie! In der Nähe des Komplexes errichtet, gibt es Bereiche, deren Bau verboten ist - Kronvald-Parks und Esplanade, Wasserkanal und Damm der Daugava. Ausgestatteter Park mit Wegen für Sport- und Sitzbereiche, ermöglicht Unterstützung in Form von Gesundheit und verbringt Zeit mit der ganzen Familie.