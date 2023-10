Wohneigentum Valdemāra 37

Medyanka, Russland

von €180,000

Kapitulation vor: 2018

Die Geschichte Kern Residences sind der Inbegriff von Ehrfurcht vor einer der größten Liebesgeschichten in der Geschichte der Literatur. Es ist eine Geschichte, die in Russland während der Jahre des Dichters Alexander Puschkin im Exil begann, aber hier in Rigas Zitadelle endete, an einem Ort, von dem aus seine Muse Anna Kern ihm jahrelang Briefe schickte, ohne zu bemerken, dass sie nicht dazu bestimmt waren, sich wieder zu treffen. Unabhängig von der Kürze dieser Liebesgeschichte hat sie jedoch immer noch einen unauslöschlichen Eindruck auf das kulturelle Erbe der Welt hinterlassen, was wir heutzutage als eines der schönsten Gedichte in der Geschichte der Literatur kennen, “ Ich erinnere mich noch an den wundersamen Moment ”. Kern Residences befinden sich an einem Ort, der historisch von faszinierenden Geschichten durchdrungen war, und es ist durchaus möglich, dass auch hier eine Ihrer schönsten Geschichten beginnt. Architektur Das Gebäude verfügt über ein hochwertiges Finish und ein modernes Interieur, das auf vier Etagen miteinander verwoben ist. Es wurde mit tiefster Ehrfurcht vor dem historischen Erbe erbaut, das das Gebäude umfasst. Management Die Standards für die Gebäudemanagement sind sehr hoch, so dass sich jeder Bewohner und Besucher des Gebäudes sowohl in öffentlichen Räumlichkeiten als auch in der Umgebung außerhalb des Gebäudes gut und wohl fühlen würde. Büros Im ersten Stock befinden sich leichte und geräumige Büros, die für Unternehmen geeignet sind, die sich im Herzen der Stadt niederlassen möchten. Wohnungen Im zweiten und dritten Stock gibt es unterschiedlich geplante Wohnungen, die für Familien mit oder ohne Kinder sowie für Investoren und Besucher der Stadt geeignet sind. Penthouse Im vierten Stock mit Blick auf den Republikas-Platz befinden sich elegante Penthouse-Apartments mit privatem Aufzug und geräumigen Außenterrassen. Parkplatz Im Untergeschoss des Gebäudes befindet sich ein Parkplatz mit zahlreichen Parkplätzen, die den Bedürfnissen jedes Bewohners entsprechen.