Wohneigentum KERN RESIDENCES

Medyanka, Russland

von €89,700

Kapitulation vor: 2020

Trebū HOME ist ein neues und modernes Wohnkonzept in Rīga, das entwickelt wurde, indem alles kombiniert wird, was für ein gutes und komfortables Leben notwendig ist, damit Sie Ihr Zuhause wirklich genießen können. Wir haben moderne technologische Lösungen verwendet, um unseren Bewohnern klassische Hauswerte zu bieten, darunter Komfort, Energieeffizienz und sichere Umgebung. Besondere Anstrengungen konzentrierten sich auf die Landschaftsgestaltung in Trebū HOME. Das geräumige Gelände bietet eine gute Beleuchtung, bequeme Wanderwege, Bänke und Spielplätze mit einer Fülle von Bäumen und blühenden Pflanzen. Hier sehen Sie, wie der Frühling blüht, der Sommer immer grüner wird, die Sonnenuntergangsfarben des Herbstes auftauchen und der Winter unter seiner weißen Schneedecke verstummt. Trebū HOME bietet Ihnen ein Zuhause, in das Sie immer zurückkehren möchten. Die Eigentümer werden helle, geräumige und energieeffiziente Apartments genießen. Die Gesamtfläche des Trebū HOME beträgt mehr als 145.000 m2 mit mehr als 1.400 Wohnungen. Dies ist eine der größten Wohnsiedlungen in Rīga. Trebū HOME wurde von einem der bekanntesten und erfahrensten Architekturbüros Lettlands, SIA ARHIS ARHIKTEKTI, unter der Leitung des Chefarchitekten Andris Kronbergs entworfen. ARHIS hat in Lettland viele renommierte Auszeichnungen erhalten, darunter den Lettischen jährlichen Architekturpreis. 2003 wurde Kronbergs für den Pritzker Architecture Prize nominiert. Er hat viele Auszeichnungen bei verschiedenen Architekturwettbewerben gewonnen. STANDORT: Das Trebū HOME befindet sich am rechten Ufer des Flusses Daugava in Rīga in einer ruhigen Grünfläche zwischen den Straßen Lubānas, Salnas und Kupriču. Das Trebū HOME liegt nur 20 Autominuten vom Stadtzentrum und nur fünf Minuten von der üppigen Landschaft entfernt. Trebū HOME bietet alle Annehmlichkeiten des Stadtlebens. Die gut ausgebaute Infrastruktur befindet sich in der Nähe, einschließlich öffentlicher Verkehrsmittel, Schulen, Kindergärten, Geschäfte und anderer Einrichtungen für einen komfortablen Alltag. WOHNUNGEN: Trebū HOME bietet Ihnen ein Zuhause, in das Sie immer zurückkehren möchten. Die Eigentümer werden ihre hellen, geräumigen und energieeffizienten Apartments genießen. Derzeit sind 108 erschwingliche Wohnungen in zwei fünfstöckigen Gebäuden mit einer Gesamtfläche von mehr als 6.000 m2 auf dem Markt erhältlich: 36 m2 Studio-Apartments 40-52 m2 Apartments mit einem Schlafzimmer 67-68 m2 Apartments mit zwei Schlafzimmern 80 m2 Apartments mit drei Schlafzimmern. Alle Apartments sind mit hochwertigen Veredelungsmaterialien komplett ausgestattet und mit Badausstattung ausgestattet. Die Aufteilung der Apartments ist sorgfältig gestaltet, damit die Bewohner den gesamten verfügbaren Platz nutzen können. Alle Apartments verfügen über einen Balkon mit Ausnahme der Apartments im Erdgeschoss, die Terrassen auf einem 1,2 m hohen, eingezäunten Deck haben. LEBENDIGES UMWELT: Beim Trebū HOME-Projekt wurde besonderes Augenmerk auf das Landschaftsdesign gelegt. Das 10 Hektar große Gelände bietet eine gute Beleuchtung, bequeme Wanderwege, Bänke, Spielplätze sowie eine Fülle von Bäumen und blühenden Pflanzen. Hier sehen Sie, wie der Frühling blüht, der Sommer immer grüner wird, die Sonnenuntergangsfarben des Herbstes auftauchen und der Winter unter seiner weißen Schneedecke verstummt. Jeder Trebū HOME Yard wird einen Spielplatz für unsere jüngsten Bewohner haben. Auf dem Gelände werden auch Sport- und Spieleinrichtungen für ältere Kinder gebaut. Fans eines aktiven Lebensstils und Sports genießen Outdoor-Aktivitätsbereiche wie Sportplätze, ein Fitnessstudio im Freien und einen Basketballplatz. Eine durch das Gelände verlaufende Eichengasse bietet Wander-, Rad- und Fahrspuren sowie Erholungszonen.