Wohneigentum BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS PARKS

Über den Komplex

Einer der technisch fortschrittlichsten Büro-, Produktions- und Einzelhandelskomplexe in Riga. Als A-Klasse-Anlage ist sie über 15 Jahre erheblich gewachsen und nimmt nun 5 Hektar ein. Der baltische Industriepark befindet sich in Dārzciems, in der Nähe der südlichen Brücke der Stadt (Dienvidu). Die Gesamtfläche der Gebäude beträgt 60 000 Quadratmeter. Der größte Teil (40 000 Quadratmeter) ist Lagern, 10 000 Quadratmeter großen Hausbüros gewidmet, und Einzelhandelsflächen nehmen die restlichen 10 000 Quadratmeter ein. Alle Gebäude erfüllen die Bedürfnisse ihrer innovativen Mieter: Sie sind energieeffizient, verfügen über erstklassige Kommunikation und Sicherheit rund um die Uhr. B & B Tools Lettland, BE Group, Selecta, Anitra, Besecke, Sika, Manitou Nordics, Hansab und viele andere lettische und internationale Unternehmen gehören zu den Mietern des Baltic Industrial Park.