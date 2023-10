Brīvības iela 100

Leninsky District, Russland

von €55,630

25–84 m² 532

Kapitulation vor: 2025

Komplexe Lage: Einer der Vorteile der 1-DSK – großen glasierten Loggien. Ein weiterer Vorteil des ehrlichen Euro-Formats –. Das gesamte Projekt sieht das Smart Home « -System » vor. Das installierte Gerätepaket umfasst: WiFi-Relais zur Verwaltung von Verbrauchergruppen, drahtloser Blockkran mit E-Mail. Laufwerk, drahtloser Lecksensor, Yandex Mini Station. Seine Lage kann aufgrund der Zugänglichkeit des Transports und der Nähe zu natürlichen Objekten als erfolgreich bezeichnet werden. Nebenan befindet sich ein Wald, und in jedem Hof gibt es Obstbäume. Im Frühjahr umhüllt eine weißrosa Wolke das Viertel: Apfelbäume, Birnen, Pflaumen blühen. Bis August war die Luft mit dem Aroma reifer Früchte gefüllt. Im Winter erstreckte sich eine Skipiste zwischen den mit Yine bedeckten Bäumen. Transportzugänglichkeit: - Öffentliche Verkehrsmittel: Der derzeitige Bahnhof Bulatnikovo (in Zukunft MDC D5) ist nur 10-12 Minuten zu Fuß erreichbar. - Privatfahrzeuge: Praktischer Zugang zur M4-Don-Strecke in Richtung Moskau und der Region – 850 m nach MKAD - 1 km Interne Infrastruktur: Schöne nachdenkliche Veranden sind ein weiterer Vorteil des 1. Südprojekts. Es gibt einen Eingang zu den Durchgangseingängen sowohl von der Straße als auch vom Innenhof. Dank kontinuierlicher Verglasung sind sie immer leicht und bequem. Die Ansätze befinden sich im Erdgeschoss, daher dürfen junge Eltern mit einem Kinderwagen und Mieter mit Behinderungen keine Unannehmlichkeiten eingehen und beenden. Der Raum hat einen Platz unter der Rezeption mit der Ausgabe von technischen Netzwerken. Wenn die Mieter auf der Hauptversammlung entscheiden, dass ein Wachmann oder ein Concierge benötigt wird, kann ein Arbeitsplatz für sie schnell und zu niedrigsten Kosten eingerichtet werden. Die Eingänge bieten Latrinen für Kinder und Erwachsene. Mit den Rollstühlen in jedem Eingang können Sie Ordnung und Sauberkeit auf den Böden gewährleisten. Bei einem Spaziergang mit einem vierbeinigen Haustier bei schlechtem Wetter sind Lapomoyki in den Eingängen angeordnet. In den Höfen und in den öffentlichen Gebieten des 1. Südens gibt es so viele interessante Dinge für junge Einwohner. Besitzen Sie 3 Kindergärten und 2 große Schulen buchstäblich « unter den Fenstern » Der Höhepunkt des Projekts ist ein Fußgängerhocker, der sich ideal für Familienwanderungen eignet. An den Seiten des Wanderbereichs befinden sich Punkte für eine Vielzahl von Aktivitäten. Der zentrale Platz am Boulevard ist für Allwetterveranstaltungen konzipiert, die Mieter vereinen.