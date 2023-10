Vaļņu iela 19

Moskau, Russland

von €129,166

27–110 m² 99

Kapitulation vor: 2025

Komplexe Lage: Sky Garden befindet sich in der Gegend von Pokrovskoye-Streshnevo. Auf dem Territorium dieser Region ist der gleichnamige Park laut. Eine grüne malerische Gegend, Flüsse und Kanäle in der Nähe, saubere frische Luft aus Moskauer Laken ist ein idealer Ort, um sich als Teil der Natur zu fühlen. Gleichzeitig bietet Ihnen die entwickelte Bildungs-, Sozial- und Verkehrsinfrastruktur alle Vorteile des Lebens in der Metropole. Sky Garden ist die perfekte Balance zwischen natürlicher und städtischer Umgebung Transportzugänglichkeit: Nur 12 Minuten zu Fuß zu m. Tushinskaya und 15 Minuten bis zur Station "Tushinskaya" MCD. Mit dem Auto: 2 km zur Autobahn Volokolamsk, 2,5 km zum MKAD und 15 km zum Gartenring Interne Infrastruktur: Zu Ihren Diensten stehen moderne Spielplätze: Hier können Ihre Kinder gerne Baumstämme besteigen, Rutschen stürmen und versuchen, nicht nass zu werden, und unter den Düsen des Brunnens laufen. Sky Garden bietet viele Möglichkeiten für sehr kleine und erwachsene Menschen. Es werden Aktivitäten angeboten: Meisterkurse in Yoga auf dem englischen Rasen, Vorkasse, Fahrradabstellplatz. Auf dem Gebiet des Komplexes stehen Ihnen auch: eine Klinik, eine Apotheke, ein Supermarkt, ein Ruhebereich, ein Trockenbrunnen und ein Spielplatz für Jugendliche zur Verfügung. Ein Arbeitsbereich mit Koffein und praktischer Gegensprechanlage. Es gibt auch Cafés und Restaurants im kommerziellen Cluster. Der Spielraum in der zentralen Lobby ist mit einem zweistöckigen Komplex, sanften Tatami, Büchern und Spielen ausgestattet, die Kinder fesseln können Jeder Eingang zum minus Erdgeschoss verfügt über Zimmer für Fahrräder, Kinderwagen und Roller für Erwachsene und Kinder Leckeres heißes Gebäck, ein Restaurant mit Ihren Lieblingsgerichten, ein zuverlässiges Schuhwerk, eine Kunst- oder Sportabteilung für ein Kind, Fitness oder Yoga für Sie sowie alles, Was Sie für den Alltag brauchen - es sind nur wenige Minuten von Ihrem Eingang entfernt Innerhalb des Projekts gibt es eine 3,5 Hektar große Parkfläche mit Spielplätzen und Sportplätzen, Erholungsgebieten, einem zentralen Bereich, einem trockenen Brunnen und einem dekorativen Teich. Die angrenzende Promenade ist für gemütliche Spaziergänge und Erholung am Wasser angelegt Wir haben alle Bedingungen geschaffen, unter denen Sie sich in ausgezeichneter körperlicher Verfassung ernähren können: ein Ort für Gourmet im Freien, eine Zone für Yoga, Sportstudios, separate Infrastruktur für Radsportbegeisterte und malerische Routen für Laufbegeisterte