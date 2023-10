Über den Komplex

Die Infrastruktur des gesamten Komplexes ist der perfekte Gästeservice, und der gesamte Gebäudekomplex für Freizeit und Geschäftsanbindung ist mit der neuesten Technologie ausgestattet. Menschen, die in unserem Hotel übernachten, werden von den Vorteilen der Zivilisationsstadt abgeschnitten, aber gleichzeitig in der Lage sein, den Rest des hektischen Lebenstempos der Stadt voll zu schätzen. Hinterlassen Sie Ihren Eindruck, durch die gepflasterten Gehwege zu gehen, die die Lampe im Stil des 19. Jahrhunderts beleuchten und frische Luft atmen, und dann wird es sehr angenehm sein, in Live-Musikbegleitung zu entspannen und die delikate Küche unseres Restaurantkochs zu schätzen, die den Geschmack jedes Gastes befriedigt. Der Komplex ist '' Old Captain '' bietet Ihnen eine Vielzahl von Dienstleistungen - Bankett, Empfang, Firmenparty-Service; Fitnessraum mit TechnoGym für italienische Trainermarke; Yacht- und Bootsservice; Privat- und čarterkompānij-Flüge. Massage, Kosmetikservice; BBQ, šašlik; Die Rezeption befindet sich im ersten Stock des Geschäftszentrums und faxt, kopiert und druckt Dokumente, E-Mail- und Internetdienste; Nach einem Anruf beim Arzt; mehrere sprachsprachige Mitarbeiter; Willkommen am Flughafen im Hotel; Führungen und Reiseleitung; Golfclub - 5 Minuten entfernt. Bowling - 2 Minuten entfernt. Reiten - 5 Minuten entfernt. Wasserpark - 10 Minuten entfernt. Ort: Der Komplex kann sehr bequem von allen Seiten hochfahren. Der Komplex befindet sich im Stadtteil Riga, Mārup, zwischen dem Sea Highway und der Stipnieks Road.