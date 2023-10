ZhK Dvizhenie

Über den Komplex

Komplexe Lage: Die hohe Auslastung des Hotels bietet eine gute Lage. Die Straße vom Flughafen Sheremetyevo dauert nicht länger als 25 Minuten. In der Nähe des Komplexes befinden sich die Eröffnungsbank Arena, die Chkalov Arena, das Rathaus von Crocus und die Crocus Expo. Die Straße ins Zentrum der Hauptstadt dauert nicht länger als 20 Minuten. Transportzugänglichkeit: 3-5 Minuten zu Fuß von den U-Bahn-Stationen Spartak und Tushino entfernt"; nach Sadovaya Kolets - 20 Minuten mit dem Auto oder 15 Minuten mit der U-Bahn; zu MKAD - 2,9 km; zu TTK - 9 km. Interne Infrastruktur: Ein Zimmer in einem Aparthotel ist eine rentable Investition in Immobilien, mit der Sie Einnahmen aus den ersten Monaten des Eigentums erhalten können. Die Suche nach Mietern und der vollständige Zimmerservice übernehmen einen Hotelbetreiber. Die Zimmer sind mit Möbeln, Klimaanlage, Haushaltsgeräten, Geschirr und Textilien ausgestattet. Der Vollzeitbetreiber bietet den 24-Stunden-Service an. Das durchschnittliche Einkommen aus dem Zimmer beträgt 65-80.000 Rubel. pro Monat (wenn Sie das Hotel um 70-80% füllen).