Katar, Katar

von €250,000

DUBAI HILLS / p Entdecken Sie eine einzigartige Mischung aus elegant geplanten Stadtteilen mit -, die auf einem herrlichen 18 - Loch-Meisterschaftsgolfplatz hergestellt wurden. Als größte Entwicklung dieser Art in der Region ist Dubai Hills Estate eine aufstrebende Stadt in einer Stadt, die Ihre Lebensweise verändert. Basierend auf Studien von KPMG und der American National Association of Realtors kann die Nähe zu Golfplätzen den Immobilienwert um bis zu 20% steigern. / p KOLLEKTIV 2,0 / p BAUKONNEKTIONEN, BREITHORIZONEN. / p Apartments mit einem oder zwei Schlafzimmern und Blick auf den belebten Dubai Hills Boulevard. Nach dem enormen Erfolg von Collective ( 460-Einheiten, die an einem Tag verkauft wurden ), wird Collective 2.0 Millennials von Dubai mit einem kollaborativen und sozialen Umfeld, außergewöhnlichen Annehmlichkeiten und Arbeitsplätzen versorgen, studieren oder einfach nur rumhängen. Nur wenige Minuten vom Dubai Hills Park und der Dubai Hills Mall entfernt. / p DUBAI HILLS BOULEVARD / p Der Dubai Hills Boulevard verläuft entlang des Dubai Hills Estate und verbindet wichtige Ziele wie den Einzelhandel, Parks, Krankenhäuser, Schulen und Wohngemeinschaften. Der Boulevard bietet eine perfekte Balance zwischen zeitlosem und zeitgemäßem Design und ist hell mit Kunstinstallationen, Pop - Up Retail und üppig blühenden Bäumen geschmückt, die eine komfortable, schattige Umgebung schaffen. Hier verbindet sich die Welt, eine echte städtische Oase innerhalb der Stadt. / p DUBAI HILLS MALL / p Genießen Sie 2 Millionen Quadratmeter Einzelhandelsgenuss auf zwei Etagen. Die Dubai Hills Mall wird Besucher aus der Ferne anziehen und beherbergt über 650 Einzelhandels- und F & B-Filialen, darunter Unterhaltungsgeschäfte, ein Cineplex und ein Hypermarkt. / p DUBAI HILLS PARK / p Diese grüne Grünfläche erstreckt sich über 180.000 Quadratmeter – und hat die Größe von 30 Fußballfeldern. Sie ist Ihr neuer Zufluchtsort, um Aktivitäten zu entspannen, zu entspannen und zu erkunden, die den Geist nähren, Körper und Seele. / p ENTRANCE / p CASUAL CONCIERGE SERVICE / p Empfangsstabtische gehören der Vergangenheit an. Der Empfangsbereich von Collective 2.0 soll Ihnen das Gefühl geben, nach Hause gekommen zu sein, während der freundliche Concierge Sie und Ihre Gäste willkommen und beruhigt heißt. / p INTERIOR DESIGN / p TRENDY COOLINTERIORS / p Kommen Sie nach Hause in eine einzigartige und inspirierende Umgebung. Kollektivwohnungen aus den 2.0er Jahren bieten den Trends im Mainstream-Innendesign, indem sie gemütlichen Industrie-Chic genießen. Genießen Sie mit Trennwänden, mit denen Ihr Schlafzimmer ins Wohnzimmer gelangen kann, viel Platz für Freunde, Spaß und Lachen. Steigen Sie auf Ihren Balkon und genießen Sie die Aussicht auf die Skyline der Innenstadt von Dubai. / p AMENITÄTEN / p SPACES ZUM VERBREITEN IHRER WINGE / p Beginnen Sie Ihren Tag mit einem energetisierenden Training in einem der mit [ 1 ] ausgestatteten Fitnessstudios. Gehen Sie in die Bibliothek, um etwas zu erledigen, und entspannen Sie sich dann im Spielbereich, im Kinoraum oder in der Lounge im Freien. Nehmen Sie ein erfrischendes Bad im Pool und gehen Sie dann in den Gemeinschaftsraum, um Ihre Nachbarn und Freunde einzuholen. / p