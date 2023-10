Santa Maria Maior, Portugal

von €726,000

Kapitulation vor: 2023

Der Wohnkomplex in Alcantara in Lissabon in der Region Bairro da Estrela bietet eine außergewöhnliche Kombination aus Geschichte und Entspannung. Das Estrela-Gebiet ist einer der zentralsten Orte in Lissabon. Mit fantastischem Panoramablick und Lage mit ausgezeichnetem Zugang zum Stadtzentrum. Es gibt verschiedene Infrastrukturen, die den Bewohnern eine hervorragende Lebensqualität bieten, z. B. Grünflächen, in denen die Menschen Ruhe und Erholung im Freien genießen können. Es gibt auch einen Yachthafen entlang des Tejo, in dem Liebhaber von Meereslebewesen den Fluss und seine Artenvielfalt genießen können. Es ist ein Projekt, das sicherstellen soll, dass seine Apartments Komfort und Funktionalität kombinieren, um Ihr Wohlbefinden und einen entspannteren Lebensstil zu fördern. In Anbetracht Ihrer täglichen Bedürfnisse spiegeln sich auch kleinste Details in der sorgfältigen Auswahl der Materialien und Geräte wider, sodass dieses Haus perfekt für Sie ist! Besteht aus 10 Wohnungen mit T2-, T3- und T4-Typologien. Dieses Wohngebäude mit zwei getrennten Fassaden kombiniert die Einheit von Innen- und Außenbereich sowie die fantastische Sonne von Lissabon. In seiner wunderschönen privilegierten Lage, in der sich dieses Projekt befindet, befinden sich einige der besten Fakultäten, Schulen und Universitäten, darunter das Institut für Bildende Kunst, Design und Marketing und die João de Deus Graduate School of Education. Ort: -1,2 km vom Bahnhof entfernt; -1,8 km vom Supermarkt entfernt; -8 km vom Krankenhaus entfernt; -12 km vom Flughafen entfernt.