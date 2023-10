Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Portugal

von €230,000

65–290 m² 8

Kapitulation vor: 2023

Wohnkomplex in einem historischen Gebäude, das eines der interessantesten in der Stadt Porto ist. Der Komplex besteht aus drei Gebäuden verschiedener Typen ( A / B / C ), Kombination eines großartigen Beispiels für Architektur im Modeon-Stil und Palastarchitektur aus dem frühen 20. Jahrhundert. br / Das Gebäude befindet sich neben dem historischen Zentrum, das in der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgeführt ist. Insgesamt ( in drei Gebäuden ) 32 Wohnungen und 2 Gewerbegebiete werden gebaut. Ein Architekturprojekt wurde mit dem Ziel entwickelt, das historische Gebäude wiederherzustellen und zu erweitern, Wiederbelebung seiner subtilen Raffinesse in Kombination mit modernen Funktionen, die ein hohes Maß an Komfort und Funktionalität garantiert und damit die Anforderungen des modernen Lebens erfüllt. br / Der Keller hat Zugang für Autos und besteht aus Parkplätzen für 14 Sitzplätze, Tanks und zwei Verbindungsräumen mit Treppenhäusern und Aufzügen. br / Der unterirdische Raum verfügt über 15 Sitzplätze und Aufzüge. Gewerbeflächen in Gebäude B und verfügt über 69,6 Quadratmeter Wohnfläche. Die Geschäftsräume haben eine Korridorfläche von 49,59 Quadratmetern, einen Korridor von 14,49 Quadratmetern und ein Badezimmer. Die monatliche Miete beträgt 1520 Euro / Rendite von 6,5%. Der Haupteingang erfolgt über die Straße. Ort: br / - 190 m von der 1. CEB do Sol Grundschule entfernt; br / - 260 m vom Nationaltheater São João entfernt; br / - 400 m vom Praça da Batalha entfernt; br / - 450 m vom Aussichtsplattform Fontainhas entfernt; br / - 650 m von der U-Bahn und dem Bahnhof São Bento entfernt; br / - 700 m vom Damm Porto entfernt. Die Installation ist für das Golden Visa-Programm in Portugal ab 350.000 € geeignet. Der Bauvertrag / Der Wiederaufbau beginnt im Juni 2021 und seine Fertigstellung ist für April 2023 geplant.