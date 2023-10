Matosinhos e Leca da Palmeira, Portugal

von €205,000

34–141 m² 3

Kapitulation vor: 2023

< p > Wunderschönes Projekt im Zentrum von Matosinhos, nur wenige Meter vom Strand entfernt!< / p >< p > Dieser Ort zeichnet sich durch seine Nähe zu Stränden, Hotels, Restaurants, Dienstleistungen und verschiedenen Geschäften aus. < / p >< p > Matosinhos ist ein Hafen und Fischerdorf, das für seine Restaurants und Sandstrände bekannt ist. < / p >< p > In der Umgebung gibt es Schulen, Restaurants, Hotels, verschiedene Dienstleistungen und Geschäfte, und die öffentlichen Verkehrsmittel sind nur wenige Meter entfernt. < / p >< p > Dies ist ein Renovierungs- und Entwicklungsprojekt von 2 Gebäuden aus dem späten 19. Jahrhundert, 17 T1-Wohnungen und 2 Gewerbeeinheiten, die jeweils für eine qualifizierte Investition in Golden Visa in Frage kommen. < / p >< p > Die Apartments haben eine große Fläche von 27 m ² bis 83 m ², einen Parkplatz und eine private Lagerung, geräumige Terrassen mit Whirlpool und Balkon sowie private Gärten < / p >< p > Sie können die Momente des Lebens auf der Terrasse mit Whirlpool, in der Cafeteria oder auf dem Dach genießen!< / p >< p > Premium und exklusives Design garantieren höchste Lebensqualität. < / p >< p > Ort: < br / >-100 m vom Bahnhof entfernt; < br / >-800 m vom Strand entfernt; < br / >-1 km vom Supermarkt entfernt; < br / >-1,5 km vom Krankenhaus entfernt; < br / >-9,3 km vom Flughafen entfernt. < / p >