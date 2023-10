Avenidas Novas, Portugal

von €785,000

161–255 m² 3

Diese atemberaubende Entwicklung befindet sich in Lissabon, einer Region mit einer unglaublichen Aussicht, eingebettet in eine gute Region, umgeben von öffentlichen Dienstleistungen, Handel, Verkehr und Unterhaltung, mit Blick auf die Stadt und ihren Charme! LAGE UND ZUGÄNGLICHKEIT Es befindet sich in Campolide, einem Verjüngungsgebiet der Stadt Lissabon. Die Sanierung eines großen Teils des Gebäudes und des öffentlichen Raums sowie die Rückkehr der Straßenbahn 24 haben mit 60% viele junge Einwohner, Portugiesen und Ausländer, angezogen% der Rehabilitation ist für lokale Unterkünfte und 40% für Wohnraum. Ort mit dem Aqueduto das Águas Livres, einem emblematischen und grandiosen Werk von Lissabon aus dem Jahrhundert. XVIII. DAS PROJEKT Es ist eine Entwicklung mit 26 Etagen, 195 Apartments, mit Panoramablick auf die Stadt und den Park von Monsanto, mit einer privilegierten Lage, mit einfachem Zugang zur Nord- und Südachse, mit schnellem Zugang zum Flughafen und 25 de Abril- und Vasco da Gama-Brücken. Es verfügt über Apartments von Studios bis zu 5 Schlafzimmern. AUSSTATTUNG UND EIGENSCHAFTEN Die Entwicklung bietet gute Oberflächen in ihren Apartments mit moderner Ausstattung und konstruktiven Lösungen für mehr Komfort für die Benutzer. Zu diesen Oberflächen gehören unter anderem Video-Gegensprechanlage, Sicherheitstür, Aluminiumrahmen mit thermischem Bruch, lackierte MDF-Schränke, Klimaanlage und ausgestattete Küche. Zu seinen Annehmlichkeiten und Dienstleistungen gehört ein Außen- und Innenpool, ein Health Club / Gym / Spa / Padel Court / Concierge Services / Private Garden. Verschwenden Sie diese großartige Investitionsmöglichkeit nicht!!