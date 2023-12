PACHONSKIEGO SKY BUD 4

Krakau, Polen

von €206,131

Nova Viosenna in Krakau – ist ein Elite-Wohnkomplex, der aus separaten Villen, Doppelhäusern und gemütlichen niedrigen Gebäuden im Westen der Stadt besteht. Ort: Der Komplex befindet sich am Testament von Yustovskaya in Krakau an der Adresse der Viosenna Str. Am linken Ufer des Zvezhinets, etwa 6,5 km vom Stadtzentrum entfernt. Infrastruktur: Ein paar hundert Meter von der Investition entfernt befinden sich die Lebensmittelgeschäfte Halszka und Delikatesy, kleine Lebensmittel- und Industriegeschäfte sowie Cafés. Im Umkreis von 2,5 km befinden sich Supermärkte Odido, Lewiatan, Lidl, Restaurants, Post, Veterinäramt, Tankstellen, Bankfilialen und die Kirche der Heiligen Jungfrau Maria. Galeria Bronowice und Factory Krak sind nur eine kurze Autofahrt entfernt. In der Nähe des Anwesens befindet sich ein Landschaftspark von Belyansko-Tynetsky. In 1,5 km gibt es einen Park Decia mit einer Villa Decia im Renaissancestil, Krakau Bloni und dem Zoo. Es liegt in der Nähe des Flusses Rudava, des Wolsky-Waldes und der Panensky-Felsen. Bildungseinrichtungen: Im Umkreis von 1,5 km gibt es einen privaten Kindergarten « AVS », einen Waldorfkindergarten und eine Grundschule № 72. T. Lenartovich, LJK College, Landwirtschaftliche Universität. X. Kollontai. Medizinische Einrichtungen: In der Umgebung gibt es Apotheken, Zahnmedizin und Arztpraxen. In einem Radius von 3 – 4 km befinden sich die Klinik « Pro Feminae NZOZ », KM « Vidok-Med », Poliklinik des Bezirks Krovodzhan № 2 SDR. Sportinstitutionen: In unmittelbarer Nähe der Investition gibt es ein Fitnessstudio - 2,3 km, einen Fußballverein, eine Eisbahn - 1,4 km, Tennisplätze - 4 km sowie zahlreiche Wander- und Radwege. Verkehrsknotenpunkt: In der Nähe befinden sich die Straße № 780 und die Nationalstraße № 7. Die Autobahnkreuzung A4 liegt etwa 3 km entfernt. Der Hauptmarktplatz erreichen Sie mit dem Auto in 12 Minuten. In einem Umkreis von 350 Metern gibt es Bushaltestellen № 102, 152, 192, 252, 902. Flughafen Krakau Balice - 7 km. Architektur des Komplexes: Die Wohnanlage umfasst gemütliche zweistöckige Gebäude in einfacher modernistischer Form und helle Töne. Auf Flachdächern befinden sich grüne Terrassen und Terrassen. Infrastruktur des Komplexes: Das Gebiet des Komplexes ist mit einer Kommunikationsinfrastruktur ausgestattet. Zum Parken gibt es offene Parkplätze und individuelle Garagen in den Häusern.