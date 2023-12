OSIEDLE ZAM - ETAP II

ZAM WOHNUNGEN – Apartments mit hohem Standard in der grünen Umgebung von Krakau Podguje!

Nur 100 Apartments, deren Exklusivität diejenigen voll und ganz zufriedenstellt, die Komfort und Funktionalität in den vier Wänden suchen. Die ZAM Apartments – sind ein einzigartiges Apartment mit einer Fläche von 26 bis 94 m². und Layouts von Studios bis zu Fünf-Zimmer-Apartments.

Ihr hoher Standard wird durch große und tiefe Balkone mit Glasbalustraden, grünen Terrassen, optisch attraktiven Eingängen zu Treppenhäusern und Lösungen hervorgehoben, die die Installation der Heimklimatisierung erleichtern.

Die Umgebung des Gebäudes ist ein Raum, der Freizeit im Grünen verbringen muss, einschließlich: im Erholungsgebiet für Kinder. Die Bewohner der ZAM Apartments verfügen auch über eine einzigartige grüne Dachterrasse, auf der gutnachbarliche Beziehungen aufgebaut werden können. Besitzer von Zweiradfahrzeugen erhalten Parkplätze für Fahrräder und Benutzer von Elektrofahrzeugen — Umweltladegeräten.

Die Investitionen in die ZAM Apartments werden in der gut vernetzten Gegend von Matechny-Zdruy und eine 15-minütige Radtour von charmanten Orten wie dem Bednarski Park, dem Vilga Valley mit dem Vilga River Park und Zakshuvek durchgeführt. Die malerische Umgebung der Krakauer Investition kann auch bei Familienspaziergängen entlang der Boulevards von Weichsel, des Kurganu Krakus oder beim Besuch der Buvette im Ferienpark Matechny bewundert werden. Hier finden Sie sowohl junge Leute, die in den Arbeitsmarkt eintreten und nach ihrer ersten Wohnung suchen, als auch Familien, die ihren derzeitigen Raum erweitern möchten.

Infrastruktur:

Das Gebiet entwickelt sich rasant und verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur: fast 20 Schulen, 2 Galerien, 2 Museen, « Vrjos » Kino- und Kulturzentren. Sie können hier auf den Pflanzen entspannen. F. Novatsky oder im Park. B. Bednarski. Darüber hinaus verfügt Podguje über eine gute Verkehrsanbindung an andere Teile von Krakau, und der Zugang wird durch Straßen erleichtert, die durch das Gebiet führen: die Nationalstraße № 7 und die Woiwodschaftsstraße № 776.

Bildungseinrichtungen :

Die Bewohner können von einem reichhaltigen Bildungsangebot profitieren. In unmittelbarer Nähe der Investition in die ZAM Apartments befinden sich 35 Bildungseinrichtungen. Am nächsten: Komplex der mechanischen Schule № 2 in 130 Metern, Schule in 150 Metern, Schule in 160 Metern.

Medizinische Einrichtungen:

Ein großer Vorteil der Investition von ZAMs ist die Nähe zu medizinischen Zentren. Der Zugang zur medizinischen Versorgung erfolgt in der Nähe: Dental Art Studio in 280 Metern, Dentistry Luxmed in 290 Metern, Luxmed in 320 Metern.

Die Handels- und Serviceinfrastruktur der Investition in ZAM Apartments besteht aus vielen Punkten. In der Nähe, in 90 Metern Kröte, in 190 Metern Kröte, in 270 Metern Kröte.

Sportinstitutionen:

Die Nähe zu Erholungsgebieten und Sportanlagen ist eine Stärke dieses Ortes. In unmittelbarer Nähe der ZAM Apartments befindet sich ein 150 m langes Feld / Gericht, eine 160 m lange RKS Garbarnia und ein 180 m langes Feld / Gericht.