LOKUM VISTA III B

Warschau, Polen

von €136,195

PILECKIEGO 59 – WOHNUNG ist der perfekte Investitionskomplex! •Alle Apartments verfügen über große Glasbalkone mit Blick auf die Stadt. •Hoher Standard für die Qualität des Veredelungskomplexes – in jedem Detail. Verkehrsknotenpunkt: Die Pileckiego Apartments befinden sich im Warschauer Stadtteil Ursyniv: • U-Bahn « Lagerverluste »: 6 Minuten mit dem Auto. • Bushaltestelle in Richtung Zentrum: 4 Minuten zu Fuß. • Polnische Post: 4 Minuten mit dem Auto. • Mokotuv Galerie: 11 Minuten mit dem Auto. • Medicover Medical Center: 4 Minuten zu Fuß. • Universität der Wissenschaften: 8 Minuten mit dem Auto. • Flughafen Chopin: 9 Minuten mit dem Auto. • Die Lage der Anlage bietet einfachen Zugang zum Stadtzentrum (ca. 15 Minuten), zur U-Bahn-Station « Stoklosy » neben dem Gebäude. • Internationaler Flughafen, Bahnhof und Haupttransportverkehrsadern. • Das Hotel liegt abseits der Hektik der Stadt und garantiert einen komfortablen Aufenthalt. In der Nähe entwickelte Infrastruktur: Geschäfte und notwendige Servicepunkte (Schönheitssalons und Friseure), Restaurants, Cafés, medizinische Zentren, Fitnessraum, Post, Tanken usw. Zukünftige Bewohner des Investitionskomplexes Piletsky 59 können ein umfangreiches öffentliches Verkehrsnetz nutzen. Der nächstgelegene Kommunikationspunkt - die U-Bahn Stocklosa - liegt 1130 m von der Investition von Piletsky 59 entfernt. Bildungseinrichtungen: In unmittelbarer Nähe der Investition von Piletsky 59 gibt es 40 Bildungseinrichtungen. Nächster von ihnen: Kindergarten « Valley Elfuv » auf 260 m, Kindergarten « Tęczowy Dworek » auf 260 m, Kindergarten auf 270 m. Medizinische Einrichtungen: Der große Vorteil des Komplexes ist die Nähe zu medizinischen Zentren. Der Zugang zur medizinischen Versorgung erfolgt neben: g. Honig in 180 Metern, Medicaver in 200 Metern, Grab Clinic in 310 Metern. Infrastruktur: Die Handels- und Serviceinfrastruktur der Piletsky 59-Investition besteht aus vielen Punkten. In der Nähe, in 340 Metern Kröte, in 430 Metern Kröte, in 470 Metern Gzhibki. Sportinstitutionen: Die Nähe zu Erholungsgebieten und Sportanlagen ist eine Stärke dieses Ortes. In unmittelbarer Nähe der Investition ist Pilecki 59 ein Laufband / eine Strecke von 370 Metern, ein Feld / eine Plattform von 370 Metern und ein offenes Fitnessstudio von 380 m!