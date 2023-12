TRYBUNY LUDOW

Warschau, Polen

von €295,286

Das hochklassige moderne Wohnhaus Osiedle Kondratowicza befindet sich im Stadtteil Targuvek im Nordosten Warschaus. Ort: Der Komplex befindet sich in Brodno Podgrud an der Straße. Kondratovich (7,5 km vom Zentrum Warschaus entfernt) in der Gegend von Torguvek, umgesetzt von APM Development Sp. Z oo. Infrastruktur des Komplexes: In der Nähe des Komplexes gibt es zahlreiche Geschäfte. In der Nähe, in 70 Metern, liegt Zhabka, in 180 Metern ist Carrefour Express, in 290 Metern ist Gromulskaya. Targuvek ist nicht mit grauem Beton überladen, da bis zu 30% des Territoriums von städtischem Grün besetzt sind: Brudnensky-Waldpark, Brudnovsky-Park, Vecha-Park und zahlreiche Plätze. Das Hauptverkehrsmittel sind Busse, die dank der neu gebauten Straßen schnell ins Zentrum der Hauptstadt gelangen. Targuvek verfügt über 3 Kinos, 2 Theater und einen einzigartigen Skulpturenpark. Bildungseinrichtungen: In unmittelbarer Nähe der Investition verfügt Osedle Kondratovich über 30 Bildungseinrichtungen. Nächster von ihnen: Therapeutischer Kindergarten « Logos » in 150 Metern, Kindergarten « Tukan-Integration » in 290 Metern, Kindergarten « Elfiki » in 340 Metern. Medizinische Einrichtungen: Der große Vorteil der Investitionen von Ossedle Kondratovich ist die Nähe zu medizinischen Zentren. Der Zugang zur medizinischen Versorgung erfolgt in der Nähe: Mildmed - 100 Meter, Gold Clinic - 330 Meter, Magodent - 420 Meter. Sportinstitutionen: In unmittelbarer Nähe der Investition befindet sich Osiedle Kondratowicza, ein 260 Meter großes Feld / Gericht, ein offenes Fitnessstudio von 320 Metern und ein Feld / Gericht von 340 Metern. Verkehrsknotenpunkt: Die Lage des Anwesens ermöglicht es Ihnen, die Hauptautobahnen der Stadt und die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Die Straße ins Zentrum von Warschau mit dem Auto dauert fast 15 Minuten. Architektur des Komplexes: Das Gebäude verfügt über null bis 16 oberirdische Stockwerke, darunter einen Keller und 1 unterirdische Etage. Der Komplex hat 185 Wohnungen aus verschiedenen Bereichen entworfen. Alle Apartments verfügen über Balkone, Terrassen oder Gärten. Jede Wohnung verfügt über ein Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Bad. Die meisten Drei- und Vierzimmerwohnungen stehen vor zwei Seiten der Welt. . Das Gebäude ist in ruhigen Tönen – weißgrau mit edler Keramikverkleidung gefertigt, die in ihrem Stil perfekt zu den umliegenden Wohnhäusern passt. Die Höhe des Raumes beträgt 2,7 m. Infrastruktur des Komplexes: Das Gebiet des Anwesens wird eingezäunt, für die Beobachtung und den Schutz rund um die Uhr angepasst. Der Eingang zum Herrenhaus befindet sich an der Seite der Kondratovich Street. Auf dem Anwesen befinden sich ein Kinderspielplatz und ein grüner Hof. Das Anwesen wird vollständig an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen angepasst, die Form des Gebäudes wiederholt das umliegende Gebäude. Im Erdgeschoss befinden sich Büroräume und Parkplätze für Autos sowie Eingänge zu Wohnhäusern und Eingänge zur Garage. Über Wohnungen: Der Komplex entwarf 185 Wohnungen mit unterschiedlicher Fläche (33 Quadratmeter bis 110 Quadratmeter) und die Anzahl der Zimmer. Das Anwesen umfasst beliebte Einzimmerwohnungen mit einer Fläche von ca. 35 m², Zweizimmerwohnungen mit einer Fläche von 40-55 m² sowie Dreizimmerwohnungen mit einer Fläche von 55-88 m² und 4-Zimmer-Apartments mit einer Fläche von 86-110 m². Alle Apartments verfügen über Balkone, Terrassen oder Gärten. Jede Wohnung verfügt über ein Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Bad.