Das Illumina Apartmentgebäude befindet sich im südöstlichen Teil von Krakau.

Lage des Komplexes:

Das Gebäude wurde in Erazma Jerzmanowskiego 37 (Bezirk Bezhanuv-Prokocim), fast 8 km vom historischen Zentrum von Krakau entfernt, erbaut. Das Gebiet besteht aus Wohngebieten und besteht hauptsächlich aus Mehrfamilienhäusern und ist durch territoriale Entwicklungspläne abgedeckt. Die Lage des Komplexes ermöglichte die Nutzung verschiedener städtischer Infrastrukturen, Grünflächen, öffentlicher Verkehrsmittel und wichtiger Kommunikationsverkehrsadern, sodass Sie schnell zum Zentrum von Krakau gelangen oder darüber hinausgehen konnten.

Infrastruktur:

Das Gebäude befindet sich in unmittelbarer Nähe des Parks von Alexandria. In einem Umkreis von etwa 800 Metern um den Komplex befinden sich die Supermärkte Biedronka, Lidl, Żabka, Pepco Store und Rossmann Pharmacy, öffentliche Spielplätze, Hundeparks, Kioske, Bistro, Cafés usw, Tankstellen und Post. In einem Umkreis von ca. 1,5 km gibt es ein Einkaufszentrum « Kaufland-Obi » (an der Kreuzung von Velichka und Teligi), einen Hypermarkt « Karfur » und andere große Einzelhandelsgeschäfte sowie Kulturzentrum « Podguje ». Zum TC « Bonarka City Center » mit Hypermarkt « Ashan » und Kino « Sinema City » können Sie mit dem Auto in ca. 8 Minuten erreichen.

Bildungseinrichtungen:

Zu den Bildungszentren im Umkreis von 800 Metern gehören die Grundschule № 117, der Kindergarten № 150, Kindergärten usw.

Medizinische Einrichtungen:

In der Umgebung gibt es Apotheken und eine Universitätsklinik.

Sportinstitutionen:

Neben dem Komplex befinden sich das Fitness Platinium-Fitnessstudio und das Com Zone-Schwimmbad.

Ort:

Der Komplex befindet sich in der Nähe des Ausgangs zu den Straßen von Velitskaya, Sviklinskaya und Teligi, und fast 1 km gibt es einen Verkehrsknotenpunkt mit Zugang zur 4. Ringstraße Krakau (Autobahn A4) und zur Nationalstraße № 94. Das Zentrum von Krakau erreichen Sie mit dem Auto in 15 Minuten und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in 35 Minuten (auch ohne direkte – in der Straßenbahn). Bushaltestellen sind 200 m entfernt, Straßenbahnhaltestellen sind ca. 750 m entfernt.

Architektur des Komplexes:

Das achtstöckige Gebäude befindet sich in einem Plan, der dem Buchstaben « S » ähnelt. Die Fassaden bestehen aus gedämpften Schattierungen (hellgrau, Graphit), zusätzlichen Elementen aus hellem Holz und Glasbalustraden, die architektonisch dem ersten Stock zugeordnet sind.

Infrastruktur des Komplexes:

Das Gebiet des Komplexes ist teilweise eingezäunt und mit einem Netz von Binnenstraßen und Fußwegen ausgestattet. Im Gebäude wurden Lagereinrichtungen zugewiesen und Personenaufzüge installiert. Im Erdgeschoss befinden sich Geschäfts- und Büroräume. In der Nähe des Gebäudes befindet sich ein Parkplatz und unter dem Gebäude eine zweistöckige Garage für mehr als 160 Sitzplätze. Der Komplex bietet Annehmlichkeiten für Menschen mit Behinderungen.