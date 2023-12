PASLECKA 14

Warschau, Polen

von €134,578

Kapitulation vor: 2024

Das moderne Anwesen Park Skandynawia im skandinavischen Stil befindet sich an einem sehr günstigen Ort und behauptet, ein BREEAM-Zertifikat zu sein. Ort: Das Anwesen befindet sich in der Region Prag-Poludna an der Adresse str. Jana Novak-Ezioranski, in der Nähe von Trasa Sekerkovskaya und Ostrobram Street. Die Lage zeichnet sich durch eine reiche städtische Infrastruktur, die Nähe zu Grün- und Erholungsgebieten und eine bequeme Kommunikation mit anderen Teilen der Stadt aus. Infrastruktur des Komplexes: In unmittelbarer Nähe des Komplexes befinden sich viele Geschäfte, Restaurants und Erholungsgebiete: Park über Balaton, Park Znicha, Park, benannt nach Oberst Jan Shipovsky « Lesnik ». In einem Umkreis von 1000 Metern befinden sich zwei große Einkaufszentren – Atrium Promenada und King Cross Praga, darunter unter anderem der Carrefour-Supermarkt, der Auchan-Hypermarkt und das Cinema City-Kino. Bildungseinrichtungen: Soziale Grundschule № 10, Grundschule № 312, Grundschule № 246, Schulkomplex № 5, Grundschule № 375, Grundschule № 185, Kindergärten № 177, 397, 218, 370, 380. Medizinische Einrichtungen: In der Nähe des Komplexes befinden sich Apotheken, Privatkliniken, Klinik « SM Narismed », Klinik « Vita Med ». Sportinstitutionen: In der Nähe gibt es einen Sportplatz, ein Schwimmbad « Vodnik » und Fitnessclubs. Verkehrsknotenpunkt: Das Anwesen befindet sich neben den belebten Straßen (str. General Emil Fildorf « Nil », Ostrobramsk str., Alley Gen. Boleslava Venyava-Dlugoshovsky), mit der Sie schnell in andere Gebiete gelangen und Ausflüge außerhalb der Stadt unternehmen können. Es gibt mehrere Bushaltestellen in der Umgebung - Routen 123, 135, 148, 151, 168, 225, 502, 514, 520, 525, N02, N03, N25. Straßenbahnhaltestellen (Straßenbahnen № 3, 6, 9, 24) und die Station Warszawa Gocławek PKP (S1, KM, R7) sind etwa drei Kilometer entfernt. Die Gegend ist reich an einem Netz von Radwegen. Architektur des Komplexes: Manor « Park Scandinavia » entworfen von nsMoonStudio. Der Komplex besteht aus neun einstufigen Gebäuden. Die Formen der Gebäude sind hell und variieren in der Höhe bis zu acht Etagen. Das Unternehmen beantragt ein BREEAM-Zertifikat. Manor-Infrastruktur: Zu den öffentlichen Bereichen des Anwesens zählen eine Terrasse, Grüns, ein Spielplatz und ein Fitnessstudio im Freien. Die Bewohner verfügen über ruhige Aufzüge, Abstellräume, Rollstuhlräume, oberirdische Parkplätze und eine zweistöckige Tiefgarage. Das Anwesen verfügt über Regale zur Aufbewahrung von Fahrrädern sowie Kisten in der Tiefgarage. Über Wohnungen: Der Komplex umfasst Ein-, Zwei-, Drei-, Vier-, Fünf- und Sechszimmerwohnungen mit einer unterschiedlichen Fläche von 25 bis 125 Quadratmetern. Jedes Apartment verfügt über einen Balkon oder eine Terrasse und die Apartments im Erdgeschoss verfügen über einen Garten. Der Entwickler bietet Apartment-Finishing-Pakete an.