OSIEDLE KONDRATOWICZA

Warschau, Polen

von €145,318

Kapitulation vor: 2025

Die Investition von Skaryszewska 11 besteht aus 41 geräumigen Apartments mit wunderschönem Design in einem aktualisierten Wohnhaus in Kamionek, Prag. Das Wohnhaus wurde 1936 erbaut und seine einfache minimalistische Form bezieht sich auf den in den 1920er und 1930er Jahren beliebten Fluss von Funktionalismus und Moderne. Das rekonstruierte Gebäude wird Räumlichkeiten von 23 bis 63 m² mit 1 bis 3 Zimmern haben. Die meisten von ihnen werden mit einem Balkon mit zwei oder drei Fässern ausgestattet. Darüber hinaus wird sich das Interieur der Apartments auf den strengen minimalistischen Stil eines profitablen Hauses beziehen, und die Decken von fast 3 Metern erzeugen den Eindruck von Raum. Infrastruktur: •Kamenkovskoye-See und Skaryshevsky-Park. Ignace Jan Paderewski (10 Minuten zu Fuß) •Altstadt (11 Minuten mit der Straßenbahn) •Straßenbahnhaltestelle (5 Minuten zu Fuß) •« Frosch » lagern (3 Minuten zu Fuß); •Bedronka (7 Minuten zu Fuß) •Galerie Vilenska (4 Minuten mit dem Auto) •U-Bahnhof Dworzec Wileński, SKM-Station, Dworzec Wschodni (8 Minuten zu Fuß) •Soho Factory Complex (10 Minuten mit dem Auto) Ort: •3 min. Gehen Sie zur Straßenbahnhaltestelle •5 min. Gehen Sie zur Bushaltestelle •6 min. Gehen Sie zum Bahnhof •Zugang in der Mitte: 13 Minuten mit dem Auto Wichtige Punkte im Investitionsbereich: •Straßenbahnhaltestelle (213 m, 3 Minuten zu Fuß) •Restaurant (221 m, 3 Minuten zu Fuß) •Bushaltestelle (335 m, 5 min zu Fuß) •Eisenbahnstation (429 m, 6 Minuten zu Fuß) •SCM-Station (429 m, 6 Minuten zu Fuß) •Apotheke (480 m, 7 min zu Fuß) •Geschäft: Oberschenkel (540 m, 8 Minuten zu Fuß) •Arzt (546 m, 8 Minuten zu Fuß) •Post (582 m, 9 min zu Fuß) •U-Bahnstation (573 m, 9 Minuten zu Fuß) •Bäckerei (657m, 9 min zu Fuß) •Geplanter U-Bahnhof (668 m, 10 Minuten zu Fuß) •Veterinär (782 m, 11 min zu Fuß) •Höhere Schule (849 m, 12 min zu Fuß) •Fitnessstudio (980 m, 14 min zu Fuß)