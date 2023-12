SKARYSZEWSKA

Warschau, Polen

von €100,000

Kapitulation vor: 2024

Wir laden Sie ein, Wohnungen vom Entwickler mit der Begleitung von – zu kaufen. Keine Provision und Steuer PCC ! Verfügbare Wohnungen in Warschau mit einer Frist: Targówek - es sind mehrere Wohnungen fertig. Nächste Lieferung Dezember 2024 Praga Północ, ul.Jagielońska – 900 m2 eine Ronda Starzyńskiego - Lieferung I Quartal 2024 Ursus, ul.Ryzowa – Neue Investition! - Änderung im Dezember 2024 Włochy, ul.Solipska - Änderung September 2024 Białołęka, ul.Ceramiczna – erschwingliche fertige Wohnungen Mokotów, ul. Białej Koniczyny -1 Q2024 - od 15 200 m2 – Mineralinvestition in Mokotov Wola, ul.Ciołka – letzte Wohnung ! zur U-Bahnstation Księcia Janusza 500 m2 – Lieferung I Quartal 2024 Wola, ul.Ludwiki – ziehen dieses Jahr in eine neue Wohnung in der Nähe der U-Bahnstation Płocka - Wechsel September 2023 Bemowo, ul.Lazurowa – ziehen dieses Jahr in eine neue Wohnung - Änderung Ende 2023 Ich lade Sie zur Präsentation von Objekten ein !