OSIEDLE PRZY KAMPINOSIE

Warschau, Polen

von €327,040

Kapitulation vor: 2025

Die Orkana Apartments in Warschau – sind ein Wohngebäude mit hohem Standard von 4 Wohnungen im zentral-südlichen Teil von Warschau. Ort: Ein gemütliches Wohngebäude befindet sich im Bereich eines privaten Gartens im Warschauer Stadtteil Xaveruv im Stadtteil Mokotuv, etwa 5 km vom Zentrum der Hauptstadt entfernt. Infrastruktur: Lebensmittelgeschäfte in der Nähe: Bedronka - 700 m, Zabka, Carfur Express und andere, Restaurants, katholische Kirche - 500 m, Tierklinik - 500 m, Ratslavitskaya-Arkade - 1,5 km, Mokotuv Einkaufszentrum - 2,5 km. Auf 600 Metern befinden sich der Skulpturenpark von Krulikarnia und das Skulpturenmuseum. Xaveriy Dunikovsky in Krulikarnia und Arcadia Park. Bildungseinrichtungen: In einem Umkreis von 400 Metern gibt es 4 Kindergärten. Grundschule № 33, National Air Defense Forces sind 550 Meter entfernt, CLV LO mit zweisprachigen Einheiten. Heldin des Warschauer Aufstands – 800 Meter, 10. weiterführende Schule. Königin Jadwiga – 600 Meter, XLIII. Sekundarschule von Kasimir dem Großen – 550 Meter. Medizinische Einrichtungen: In der Nähe befindet sich die medizinische Klinik ZOZ, J.J. Steinbock – 350 Meter, Zahnarztpraxis – 900 Meter, CM Woronicza – 950 Meter. Sportinstitutionen: Zu den in der Umgebung verfügbaren Sportmöglichkeiten gehören: Fitnessclub - 650 m, Open-Air-Fitnessstudio und Fußballplatz im Arcadia Park - 700 m, Schwimmbad auf AP № 39 - 2,1 km, Tennisplatz - 950 m. In 1,5 km gibt es einen Wasserpark "Warschau" und einen Sportkomplex mit Plätzen und Tennisstadion. Verkehrsknotenpunkt: Nähe zu wichtigen Arterien wie Pulavskaya str., J. P. Voronitsa, Al. Niepodległości bietet einen schnellen Zugang zum Auto zu anderen Teilen der Stadt - zum Beispiel zum Defilad Square in 15 Minuten. Auf 100 Metern gibt es eine Haltestelle des Nachtbusses N37 und der Straßenbahnen № 4 und 75. In einem Umkreis von ca. 700 Metern befinden sich U-Bahn-Stationen der Linien M1 Wilanowska und Wierzbno. In der Nähe befindet sich die City Bike Station. Architektur des Komplexes: Das einfache und ordentliche Gebäude, das von Gomez Architecture entworfen wurde, verfügt über vier Wohnböden, ein Flachdach und eine Fassade, die mit warmen, hellgrauen Fliesen verziert ist. Öffentliche Räume zeichnen sich durch zahlreiche Designdetails und interessante Beleuchtungslösungen aus. Infrastruktur des Komplexes: Die Residenz hat einen eigenen Eingang, der Investitionsbereich ist eingezäunt und von einem Garten umgeben, der vom Landschaftsarchitekten Pasa Design angelegt wurde. Jedes Apartment verfügt über zwei Parkplätze und einen Hauswirtschaftsraum in der Tiefgarage. Es gibt Steckdosen zum Laden von Elektrofahrzeugen.