GRZYBOWSKA

Warschau, Polen

von €228,653

Das stufenweise erbaute Apartmentkomplex Holm House befindet sich im Warschauer Stadtteil Mokotuv und ist von BREEAM zertifiziert. Ort: Der Komplex befindet sich in der Mariana Zdzekhovsky Straße in der Gegend von Mokotuv. Die Entfernung zum Zentrum von Warschau beträgt fast 5 Kilometer. In unmittelbarer Nähe des Investitionsgeländes befinden sich eine städtische Infrastruktur, zahlreiche Bildungseinrichtungen, Grün- und Erholungsgebiete sowie Haltestellen des öffentlichen Verkehrs. Infrastruktur: In der Nähe des Anwesens befinden sich Tankstellen, Bankfilialen, Pizzerien, Restaurants, Cafés, Kirche, Post und Einkaufszentrum Galeria Mokot. Nächste Lebensmittelgeschäfte: Biedronka (700 m), Lidl (1100 m), Carrefour (1000 m). Der Komplex befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den riesigen Grünflächen und Erholungsgebieten. Das nach der AK-Gruppe « Granat » benannte Gebiet befindet sich 1100 Meter, Arkady Park — in 1700 Metern, Wasserpark « Warschau » und Park « Warschau » in 1700 Metern. General Gustav Orlich-Dresser mit einem Kinderspielplatz – 1900 Meter, bis pl. Olga und Andrzej Malkovsky – 2100 Meter. Bildungseinrichtungen: Es gibt Bildungseinrichtungen, darunter den Kindergarten № 330 (650 m) und die XLIX-Sekundarschule mit zweisprachigem Büro. Johann Wolfgang Goethe Schule (900 m), Grundschule № 119 3. Berliner Infanterieregiment und Universität Lazar (1200 m), Gartenbau-Technische Schule am Schulkomplex № 39, Soziale Grundschule № 14, XXVIII Jan Kohanovsky High School und Kindergarten № 4 (2100 m). Medizinische Einrichtungen: In der Nähe des Komplexes befinden sich Apotheken, private medizinische Kliniken und SM Vimed. Sportinstitutionen: In der Nähe gibt es einen Wasserpark « Warschau », einen Skatepark, eine Eisbahn, ein Sportgelände und Fitnessräume. Verkehrsknotenpunkt: Die Investition hat eine sehr günstige Lage. In der Nähe des Komplexes befinden sich eine Bushaltestelle (Linien N36, 174), eine U-Bahnstation M1 Wilanowska mit 900 Metern – und eine Straßenbahnhaltestelle mit 1100 Metern – 4, 10, 14, 31, 35. Der Komplex befindet sich in der Nähe von Al. Vilyanovskaya, das zum Ausgang nach DC 2 führt und es einfach macht, mit dem Auto in andere Teile Warschaus zu gelangen. Architektur des Komplexes: Die Gebäude des Holm House-Anwesens sind in einem modernen minimalistischen Stil gestaltet, haben eine Kaskadengestaltung und eine Höhe von 8 bis 11 Etagen. Metall, Glasbalkone und große Fenster sind Teil der architektonischen Lösung der Fassade. Infrastruktur des Komplexes: Der Bereich des Komplexes ist geschlossen und rund um die Uhr geschützt. Die Bewohner haben einen Kinderspielplatz, einen grünen Hof, stille Aufzüge, einen Fahrradraum, einen Fahrradpark (sowie Boden- und Tiefgaragenplätze). Im ersten Stock des Einkaufs- und Serviceraums. Weitere Informationen zum Komplex finden Sie in unserem NEMIGA-Büro. Melden Sie sich unter dem folgenden Link für eine Beratung an: https://nemiga.pl