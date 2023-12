APARTAMENTY LUDWIKI

Warschau, Polen

von €181,315

Der hochklassige Wohnkomplex Warszawa Wola befindet sich am Testament in der Nähe des Zentrums von Warschau. Ort: Der Komplex befindet sich in der Koleeva-Straße im Verwaltungsbezirk Chiste und gehört zum Warschauer Stadtteil Will. Die Entfernung vom Defilad-Platz beträgt fast 2 km. An dieser Stelle können Sie die Hauptautobahnen der Stadt und die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Infrastruktur des Komplexes: In unmittelbarer Nähe - in einem Umkreis von bis zu 500 Metern in einer geraden Linie - gibt es Infrastruktureinrichtungen wie zahlreiche Restaurants, Cafés und Bars, Musikclubs, lokale Museen, verschiedene Fachgeschäfte usw, Lebensmittel-Supermärkte « Zhabka » und « Bedronka », polnische Post-, Büro-, Geschäfts- und Konferenzzentren. Die Handelspassage Towarowa 22 liegt 850 m entfernt und das große Einkaufs- und Servicezentrum Złote Tarasy erreichen Sie nach 2 km. Die nächstgelegenen städtischen Grünflächen sind der Aloiza Pavleka Square und der West Park. Bildungseinrichtungen: In einem Umkreis von 2 km um den Komplex befinden sich Bildungseinrichtungen wie die Grundschule № 387. Sarah Shereguv, Grundschule № 97 L. Kruchkovsky, Kindergarten « Norland Koleeva », Kindergärten № 62 und № 61. Medizinische Einrichtungen: Zu den medizinischen Zentren in der Umgebung gehört das Volski-Krankenhaus. Dr. Anna Gostynska, medizinisches Zentrum von Medicover, Kliniken für die primäre Gesundheitsversorgung von Kindern und Erwachsenen sowie zahlreiche Apotheken. Sportinstitutionen: In der Nähe des Komplexes befinden sich Sportanlagen wie ein Golfzentrum, ein OSiR-Schwimmbad, ein Zdrofit-Fitnesscenter, ein schulübergreifendes Sportzentrum und verschiedene spezialisierte Sportschulen. Verkehrsknotenpunkt: Der Komplex befindet sich in der Nähe der Kreuzung der Straßen Prosta und Tovarova. In der Nähe gibt es auch einen Ausgang zur Gasse von Erozolimsky. Mit dem Auto erreichen Sie das Zentrum von Warschau (Gebiet Defilad) in fast 7 Minuten. Im Umkreis von 800 Metern befinden sich die U-Bahn-Station M2 Rondo Daszyńskiego und der Bahnhof Warszawa Główna. Es gibt Bus- und Straßenbahnhaltestellen in 500 m Entfernung sowie eine Stadtradstation. Architektur des Komplexes: Der Komplex ist auf einem Kaskadensystem gebaut und hat eine Höhe von 5 bis 8 Etagen. Stilistisch gilt dies für das Konzept der skandinavischen Architektur. Die Fassaden sind weiß, wobei graphitfarbene Elemente hinzugefügt werden. Öffentliche Räumlichkeiten sind auf hohem Niveau fertiggestellt. Das Architekturprojekt wurde von Kuryłowicz & Associates vorbereitet. Manor-Infrastruktur Die Investitionen werden kontrolliert und umfassen einen privaten Park mit kleinen architektonischen Elementen, einen Spielplatz und ein Fitnessstudio im Freien sowie Annehmlichkeiten wie Fahrradständer und, Tiefgarage mit Ladestation, Abstellraum und Fahrradraum für Elektrofahrzeuge. Die Investition ist mit Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen ausgestattet. Im ersten Stock des Gebäudes befinden sich Geschäfts- und Büroräume. Über Wohnungen: Apartments mit einer Aufteilung von 1 bis 5 Zimmern haben eine Fläche von 26 bis 116 qm. und eine Deckenhöhe von 2,75 bis 3,5 Metern. Die Apartments sind mit einem System von « umny house » ausgestattet und filtern gegen Harze. Die Apartments verfügen über Balkone, Loggien oder Terrassen. Es ist möglich, Räumlichkeiten zu kombinieren und das interne Design von Wohnungen sowie zusätzliche Pakete mit Veredelungsdiensten zu ändern.