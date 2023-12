HOLM HOUSE

Warschau, Polen

von €171,490

Die Cristal Park Residence – ist eine einzigartige Investition in den prestigeträchtigen Teil der Warschauer Mokotuva, Luxusapartments und Stadtvillen, die von viel Grün umgeben sind. Ort: Der Komplex befindet sich in einem ruhigen Teil des Stadtteils Mokotuv mit einer wunderschönen Atmosphäre am Fuße des Vislinsk-Hügels in unmittelbarer Nähe zu den als Park bekannten Orten in der Nähe von Skochnitsa. Mokotuv verfügt über eine entwickelte Bildungs-, Handels- und Dienstleistungsinfrastruktur, viele Parks und Grünflächen und ist sehr gut mit dem Zentrum von Warschau und anderen Teilen der Stadt verbunden. Infrastruktur: In unmittelbarer Nähe der Cristal Park Residence befinden sich viele Restaurants und Geschäfte (Ashan, Peter und Paul, Carrefour). Der Arcadia Park, Krulikarnya, das Pilsudski Fort und der Sluzhevetka Dolinka Park sind zu Fuß erreichbar. Bildungseinrichtungen: Zu den nächstgelegenen Bildungseinrichtungen gehören: Zweisprachiger Kindergarten und Kindergärten « Stacja Edukacja », Grundschule № 212 Cristina Kragelskaya, Grundschule № 33 Nationale Luftverteidigungskräfte, Grundschule № 339, Integrationsschulkomplex № 62 Raul Wallenberg. Medizinische Einrichtungen: In der Umgebung gibt es Apotheken und private Arztpraxen. Sportinstitutionen: In der Nähe gibt es viele Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten: Fitnessclub Zdrofit, WOSiR Stegny, Tennisclub, Eisbahn. Verkehrsknotenpunkt: Der Standort der Investition in unmittelbarer Nähe der Gasse von Sikorsky, der Gasse von Vilyanovskaya und der Pulavskaya-Straße garantiert eine bequeme und schnelle Kommunikation mit dem Zentrum von Warschau und anderen Stadtteilen. In unmittelbarer Nähe befinden sich mehrere Bushaltestellen (Busse 108, 139, 164, 166, 200, 217, 251, 402, 503), und die U-Bahnstation Wilanowska liegt 2300 m entfernt. Architektur des Komplexes: Die klassische Architektur der Cristal Park Residence bezieht sich auf die Postmoderne und kombiniert moderne Trends und moderne technische Lösungen. An den Fassaden und Innenräumen von Gebäuden wurden dekorative Details aus Naturstein, Holz und Glas verwendet. Die Terrassen und Loggien überblicken die Grünflächen und das Panorama von Warschau. Infrastruktur des Komplexes: Der Komplex umfasst geräumige Gemeinschaftsbereiche, einen grünen Hof, eine Lobby mit Concierge sowie Parkplätze für Eigentümer und deren Gäste. Die Gebäude sind mit stillen Aufzügen ausgestattet. Es ist geplant, das Gebiet rund um die Uhr zu schützen und zu überwachen. Die Apartments sind standardmäßig mit intelligenten Smart-Home-Systemen (Fibaro), Bergungs- und Reinigungssystemen (Smog Free) ausgestattet. Weitere Informationen zum Komplex finden Sie in unserem NEMIGA-Büro. Melden Sie sich unter dem folgenden Link für eine Beratung an: https://nemiga.pl