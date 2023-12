CRISTAL PARK RESIDENCE

Warschau, Polen

von €348,813

Das Apartamenty Ludwiki ist ein erstklassiger Wohnkomplex am Testament im Westen Warschaus. Ort: Der Komplex befindet sich in der Ludwiki str. 4A im Landkreis Chiste, der zum Gebiet von Will gehört. Die Entfernung zum Warschauer Nahen Osten beträgt fast 3 km. Der Standort der Investition ermöglicht es Ihnen, die Hauptautobahnen der Stadt und die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Infrastruktur des Komplexes: In der Nähe des Komplexes gibt es zahlreiche Servicestellen, lokale Büros, Büros, Kulturzentren, Kirchen, Restaurants, Cafés und Bars, Apotheken, Gemischtwarenläden, Supermärkte Żabka und Frac, Einkaufszentrum Pasaż Wolski usw, Friseure und Schönheitssalons. In dieser Gegend gibt es ausgedehnte Parks - Mochidlo und Edward Shimansky. Bildungseinrichtungen: In der Nähe des Komplexes befinden sich der Kindergarten № 74 und die Grundschule № 139. L. Vavzhinskaya, Schulkomplex № 117, XXXIII zweisprachige Sekundarschule. Katholischer Bildungskomplex Nikolay Copernicus. Petr Skarga. Medizinische Einrichtungen: Zu den Gesundheitseinrichtungen neben dem Komplex gehören das regionale Infektionskrankenhaus der PZOZ, das Volsky-Krankenhaus. Dr. Anna Gostynskaya, Institut für Mutter und Kind, private Arztpraxen, Kinderklinik Arka, Kaspzhak Medical Center. Sportinstitutionen: In der Nähe des Komplexes gibt es Sportanlagen wie das Fitnesscenter Zdrofit, das Fitnessstudio Total Fitness Wola, Tennisplätze « Agafya », ein Schwimmbad OSiR Delfin, Yoga-Studios und persönliche Schulungen. Verkehrsknotenpunkt: Zu den Kommunikationsverkehrsadern neben dem Komplex gehören die Straßen Plock, Volsk, Marcin Kaspzhak und die Alley of Primas Thousand. Die Straße ins Zentrum von Warschau mit dem Auto dauert fast 10 Minuten. In einem Umkreis von bis zu 500 Metern befinden sich die U-Bahn-Station M2 Płocka, Bus- und Straßenbahnhaltestellen sowie der Bahnhof Warschau-Will, der die Züge S3 und R90 bedient. Architektur des Komplexes: Der Komplex besteht aus Kaskadengebäuden mit verschiedenen Etagen – von 3 bis 8 Etagen. Sie sind in einfacher Form hergestellt und in einem modernen Stil eingerichtet. Die Fassadendekoration kombiniert Weißtöne, Graphit und Naturholz, es gibt umfangreiche Verglasungen. Infrastruktur des Komplexes: Das Anwesen ist geschlossen, kontrolliert und bewacht. Das Gebiet bietet ein Erholungsgebiet im Innenhof, einen Kinderspielplatz, Landschaftsgestaltung und Bodenparkplätze. Die Gebäude verfügen über Lagerräume, Fahrradräume und eine Tiefgarage mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge. In den ersten Etagen befinden sich Geschäfts- und Büroräume sowie Pachcomats. Die Investition ist mit Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen ausgestattet. Über Wohnungen: Apartments mit einer Aufteilung von 1 bis 5 Zimmern haben eine Fläche von 26 bis 133 Quadratmetern. Sie sind mit Anti-Smog-Filtern, Anti-Hacking-Türen, schallisolierten Fenstern und Video-Gegensprechanlagen sowie zusätzlichen Räumen in Form von Balkonen ausgestattet. Terrassen, Loggien oder Gärten (na Erdgeschoss). Weitere Informationen zum Komplex finden Sie in unserem NEMIGA-Büro. Melden Sie sich unter dem folgenden Link für eine Beratung an: https://nemiga.pl