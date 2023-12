JASMINOWY MOKOTOW

Warschau, Polen

von €139,618

Der Bartycka Residence-Komplex, der schrittweise im Warschauer Mokotuv-Viertel umgesetzt wird, umfasst niedrige gemütliche Gebäude in Form der Stadt – mit Innenstraßen und grünen Gassen zur Erholung. Ort: Der Komplex befindet sich im südlichen Teil der Stadt in der Luka Sekerkovsky Straße in den Straßen von Blushanskaya und Bartytska. Es ist eine ruhige, friedliche Gegend, umgeben von gemütlichen Familienhäusern. Dies ist ca. 6,6 km vom Stadtzentrum entfernt. Infrastruktur: In unmittelbarer Nähe des Komplexes befinden sich alle städtischen Infrastrukturen. In der Nähe befinden sich Lebensmittelgeschäfte (Jabka, Zoska, Mini Delicacies), Restaurants, Schönheitssalon, Apotheke, Werkstatt und Wartungsstellen. Das nächste Postamt ist 1300 Meter entfernt, Supermarkt Carrefour Express — in 1800 Metern, Galerie Galeria Panorama — in 2600 Metern. Bildungseinrichtungen: Kindergarten « Omega » — 150 Meter, « Piyarsky Vorschule » — 800 Meter, Kindergarten № 281 « Stokrotka » Grundschule № 3. Kinder des Warschauer Aufstands – 800 Meter, Hochschule des Piaristenordens – 950 Meter, Grundschule № 190 Tanzschule Weißer Adler und Baila Commigo - 1600 Meter. Grünflächen: Wandergelände an der Weichsel - 1400 Meter. Burza Vergnügungspark - 1500 Meter, Sielecki Park und Royal Lazenki - 3000 Meter, Morskie Oko Park - 3200 Meter. Architektur des Komplexes: Die Gebäude des Bartycka Residence Anwesens haben eine einfache Form, die in einem modernen Stil erbaut wurde. Die Fassade ist in gedämpften Tönen, Weißtönen und Graphit konditioniert. Infrastruktur des Komplexes: Das Anwesen ist eingezäunt und an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen angepasst. Der Investitionsbereich wird rund um die Uhr kontrolliert und geschützt. Die Bewohner haben ruhige Aufzüge, einen Kinderspielplatz und Lagerräume. Über dem Boden und in der Tiefgarage gibt es Parkplätze. Verkehrsknotenpunkt: 600 m vom Komplex entfernt befindet sich eine Bushaltestelle № 108 und 167 Figova. Die Lage des Komplexes bietet bequemen Zugang mit dem Auto zum Stadtzentrum und zu anderen Bereichen. Die Hochgeschwindigkeitsstrecke S2 liegt 950 m entfernt. Die Entfernung zum Zentrum von Warschau beträgt fast 6,6 km, und die Fahrt mit dem Auto entlang der Chernyakovskaya-Straße zum Flughafen dauert etwa 15 Minuten. Die Lage des Komplexes ermöglicht es Ihnen, sich bequem mit dem Fahrrad zu bewegen. In der Nähe befinden sich Velveils. Über den Komplex: Die Bartycka Residence bietet moderne Apartments und Apartments. Der Komplex umfasst Studios, Zwei-, Drei-, Vier- und Fünfzimmerwohnungen. Die Abmessungen reichen von 30 bis 132 Quadratmetern. Jedes Zimmer verfügt über einen Balkon, eine Terrasse oder einen Garten. Das Angebot umfasst Apartments mit Ankleidezimmer, separater Küche oder Küchenzeile. Die Apartments haben eine Fläche von 108 bis 146 m2, geräumige Terrassen und große Fenster. Die Höhe des Geländes von 2,75 bis 3,3 Metern. Der Entwickler bietet die Möglichkeit, die Wohnräume schlüsselfertig zu beenden.