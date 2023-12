APARTAMENTY PILECKIEGO 59

Warschau, Polen

von €205,725

45–101 m² 3

Die Rytm Apartments in Kabatah – sind ein komfortabler Komplex in einer der besten Wohngegenden Warschaus. Dies ist ein einzigartiger Ort, an dem Sie im Einklang mit der Natur bleiben und den gewünschten Frieden finden, näher am Wald wohnen und gleichzeitig alle Vorteile der Stadt in einer Gegend voller Annehmlichkeiten genießen können. Hier ist es einfacher, auf sich selbst zu hören, in einer ruhigen Enklave, aber so nah am städtischen Leben. Rytm wird Ihre Erwartungen mit einem nachdenklichen Design erfüllen, das die besten modernen Trends in der Architektur mit der intimen ländlichen Atmosphäre von Kabat kombiniert. Dies ist eine erstaunliche, leichte und offene Form eines Gebäudes, das auf Säulen errichtet wurde und einzigartige Merkmale aufweist, die sich um Sie und Ihre Nachbarn kümmern: eine gemeinsame Dachterrasse und ein linearer Garten mit Erholungs- und Sportbereichen, die den gesamten ersten Stock füllen. Entdecken Sie die Vorteile von Investitionen, die Modernität und Ergonomie mit praktischen Annehmlichkeiten und einzigartigen Lösungen verbinden, die den Komfort des Lebens erhöhen. Der Rhythmus befindet sich im Herzen von Kabata, nahe der Kreuzung von Al. KEN und Vovozova str., Neben der U-Bahnstation « Kabaty ». Dies ist einer der profitabelsten Orte im Bereich – Blick auf den Wald und die Stadt wie in der Palme. Sie werden sich leicht in diesen Ort verlieben, um das Gleichgewicht in Ihrem Leben wiederherzustellen und sich jeden Tag um alle Ihre Bedürfnisse zu kümmern. Ursyniv im Süden Warschaus liegt in Bezug auf Fläche und Einwohnerzahl an dritter Stelle unter den größten Bezirken der Hauptstadt. Auf einer Fläche von ca. 44 km2 leben ca. 148.000 Menschen, aber die Gegend ist nicht überfüllt. Dies wird durch das Vorhandensein natürlicher Landschaftsräume erleichtert: Kabatsky-Waldreservat und postglazialer Imelinsky-See sowie städtisches Grün wie den römischen Kozlovsky-Park, Gucin Gai und den Botanischen Garten der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Ursynuv – ist die größte Konzentration von Wohnkomplexen in der Hauptstadt, aber das Gebäude ist heterogen. Blockwohnkomplexe überwiegen, in Mochidlo und Ursynov West gibt es Güter von Einfamilienhäusern, und in Volice gibt es Häuser, die alte Vorstadtgebäude sind. In der Umgebung gibt es Nilpferde, Ursynuv-Arena und den Kulturpark in Povsin. Es ist möglich, mit der U-Bahn in den Nahen Osten zu gelangen. Die Hauptverkehrsadern sind: Al. KEN, Al. Jana Anodiy Rodovich oder Pulavskaya Straße. Kommunikation: Die Hauptachse von Ursynuva – Al. KEN und andere wichtige Arterien: Al. Jana Anodiy Rodovich und die folgenden Straßen: Pulavskaya, Novoursinovskaya und Dolina Slutsk. Es gibt 5 U-Bahn-Stationen in der Umgebung, die das Hauptkommunikationsmittel mit dem Stadtzentrum darstellen. Darüber hinaus gibt es in Ursynov Busse, die Zugang zu den U-Bahn-Stationen oder U-Bahn-Stationen bieten. Zukünftige Bewohner des Investitionskomplexes Rytm Apartments in Kabata können ein umfangreiches Netz von Verkehrsverbindungen nutzen. Der nächste Kommunikationspunkt – Kabata – befindet sich 420 Meter von den Wohnungen « Ritm auf Kabata Invest » entfernt. Bildung: Die Bewohner können von einem reichhaltigen Bildungsangebot profitieren. In unmittelbarer Nähe der Investition « Abteilrhythmus auf Kabatah » gibt es 48 Bildungseinrichtungen. Am nächsten: Hulahup auf 170 Metern, Kindergarten mit Integrationsabteilungen № 394 auf 190 Metern, Kindergarten auf 210 Metern. Medizinische Hilfe Ein großer Vorteil der Investition in « Ritm » -Wohnungen in Kabata ist die Nähe zu medizinischen Zentren. Der Zugang zur medizinischen Versorgung erfolgt in der Nähe: Zahnarztpraxis in 190 Metern, Orthopädie prof. Andrzej Lesyak in 200 Metern, die Familie von Radzeevskikh in 260 Metern. Die Handels- und Dienstleistungsinfrastruktur des Investitionskomplexes « Apartment Rhythm on Kabat » besteht aus vielen Punkten. In der Nähe, auf 140 Metern - Zabka, auf 170 Metern - handwerkliche Waffeln Irena, auf 180 Metern - Vareniki Großmutter Marysi. Sport: Die Nähe zu Erholungsgebieten und Sportanlagen ist eine Stärke dieses Ortes. In unmittelbarer Nähe der Investition « Der Abteilungsrhythmus auf Kabat » ist ein Feld / eine Plattform von 250 Metern, ein Feld / eine Plattform von 370 Metern und ein Feld / eine Plattform von 380 Metern.