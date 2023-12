Solen Kabaty

Warschau, Polen

von €197,793

Der Wohnkomplex Blushanska – ist ein Wohnkomplex, der im grünen Teil des angesehensten Stadtteils Warschau errichtet wurde. Mokotuv — ist ein Gebiet, das seit vielen Jahren seinen einzigartigen Charakter bewahrt, der von ausgedehnten Parks und Erholungsgebieten sowie gemütlichen niedrigen Gebäuden dominiert wird. Das Anwesen Blushanska ist eine moderne, helle Architektur, die perfekt in die grüne Umgebung eingeschrieben ist. Der zweifelsfreie Vorteil der Lage ist die Nähe zum Lazenka Park und die Möglichkeit eines schnellen und bequemen Zugangs zum Stadtzentrum. Wir sind weniger als 5 km von allen Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt entfernt. Die grüne und ruhige Gegend, die Ruhe vor dem Hintergrund der Natur der Weichsel, der prestigeträchtigen Adresse und gleichzeitig der Nähe zum Zentrum garantiert, bildet den einzigartigen Charakter dieses Komplexes. Der zweifelsfreie Vorteil des Standorts besteht darin, dass das Gebiet des Nachlasses durch einen lokalen Entwicklungsplan abgedeckt ist. In unmittelbarer Nähe dürfen nur Mehrfamilienhäuser mit wirtschaftlichem Zweck und einer Höhe von nicht mehr als 5 Etagen gebaut werden. Ein interessantes Element des Plans ist der geplante Stadtplatz in unmittelbarer Nähe des Komplexes, dessen zentrales Element der Brunnen sein wird. Infrastruktur: Einkaufszentrum Galeria Mokot sowie Büro- und Geschäftszentren wie: AGB, TOP 2000, Zepter, Curtis Plaza. Freizeitfunktionen bieten zahlreiche Parks, Plätze und Grünflächen sowie das Reservat der Chernyakov-Seen. Das kulturelle Angebot ist äußerst reichhaltig: 18 Theater, 10 Museen, 5 Kinos und 15 Kunstgalerien. In der Umgebung gibt es eine U-Bahn und die Hauptverkehrsadern: Sekerkovsky-Brücke, Vislostrada, Al. Nepodleglotsi und Pulavskaya str. Bildungseinrichtungen: Die Bewohner können von einem reichhaltigen Bildungsangebot profitieren. In unmittelbarer Nähe der Investition verfügt Ossele Blushanskaya II über 13 Bildungseinrichtungen. Der nächste von ihnen: Fröhlicher Pinguin in 80 Metern, Kaplyushkas in 90 Metern, Malysh Panda in 220 Metern. Medizinische Einrichtungen: Der große Vorteil des Blushanskaya II ist die Nähe zu medizinischen Zentren. Der Zugang zur medizinischen Versorgung erfolgt in der Nähe: Orto Implantika in 50 Metern, Dr. Frank in 210 Metern, Esculapek in 610 Metern. Verkehrsknotenpunkt: Praktische Verkehrsanbindung an alle Teile der Hauptstadt. In der Nähe befinden sich Busbasen zu Fuß erreichbar, mit deren Hilfe Sie das Zentrum mit dem Bus in weniger als 25 Minuten erreichen können. Handels- und Serviceinfrastruktur: Die Siedlung Blushanskaya II besteht aus vielen Punkten. In der Nähe, 20 Meter entfernt, befindet sich Mini Delicatessen, 90 Meter – Studio EMS Your Time Training und 130 Meter – Bajecznetorty. Sportinstitutionen: Die Nähe zu Erholungsgebieten und Sportanlagen ist eine Stärke dieses Ortes. In unmittelbarer Nähe der Investition ist Osiedle Bluszczańska II ein Sportzentrum von 490 m und ein Spielplatz von 490 m. Weitere Informationen zum Komplex finden Sie in unserem NEMIGA-Büro. Melden Sie sich unter dem folgenden Link für eine Beratung an: https://nemiga.pl