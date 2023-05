Residenz : Seafront Penthouse and Garden Apartments

Iskele (Trikomo), Nordzypern

von € 128,845

Kapitulation vor: 2025

Iskele – ist ein idealer Ort für diejenigen, die endlose Sandstrände, Stille und Ruhe sowie eine momentane Erreichbarkeit mit dem Auto zur Stadt Famagusta mögen. Iskele ist berühmt für seine einzigartigen schönen Sandstrände, unberührten Ecken der Tierwelt und die attraktive Iskele-Siedlung, in der es zwei Kirchen von historischer Bedeutung gibt. Ein neuer Elitekomplex mit der notwendigen Infrastruktur: Pools, Spa, Fitnesscenter, Schönheitssalon, Geschäfte. Das Hotel liegt neben dem berühmten Long Beach". VORSCHLAG für BEGÜNSTIGE Investitionen. Durch den Kauf von Immobilien in Nordzypern erhalten Sie nicht nur die Möglichkeit, in einem idealen mediterranen Klima in einem sicheren Land zu leben. Sie können Ihr in Immobilien investiertes Kapital auch garantieren, indem Sie es kurz- und langfristig ( für 8 - 15% mieten % pro Jahr nach Lieferung des ) -Objekts oder aufgrund des anschließenden Weiterverkaufs ( um 50 - 300% oder mehr, abhängig vom Zeitpunkt seines Weiterverkaufs ). Zu Ihrer Aufmerksamkeit Wohnung 1 + 1 83 sq. 122.000 £. 30% Anzahlung, 40% vor dem Empfang der Schlüssel, 30% zinslose Rate für 1 Jahr. Lieferung: Ende 2024 - Anfang 2025.