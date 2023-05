Wohnanlage : Exquisite Beachfront Villas and Apartments

Tatlisu, Nordzypern

von € 138,000

Kapitulation vor: 2024

Johannisbrothügel Das Carob Hill Hotel ist von wunderschönem Meer- und Bergblick umgeben und befindet sich in Tutlisu, Zypern. Das Carob Hill Hotel mit zwei Gemeinschaftspools und einem Fitnessstudio bietet alles, was Sie brauchen, um Zeit zu verbringen. zu Ihrem Vorteil. Sie können zwischen 2 + 1 Doppelvillen mit Dachterrasse, 1 + 1 Apartments auf dem Dachboden mit Meerblick oder 1 + 1 wählen Apartments mit Gartenblick. Carob Hill bietet eine atemberaubende Aussicht, luxuriöse Annehmlichkeiten und erstaunliche Immobilien, die auf Ihren Komfort ausgelegt sind. VORSCHLAG für BEGÜNSTIGE Investitionen. Durch den Kauf von Immobilien in Nordzypern erhalten Sie nicht nur die Möglichkeit, in einem idealen mediterranen Klima in einem sicheren Land zu leben. Sie können auch garantieren, dass Ihr Kapital in Immobilien investiert wird, indem Sie es kurz- und langfristig ( für 8 - 15% mieten % pro Jahr nach Lieferung des ) -Objekts oder aufgrund des anschließenden Weiterverkaufs ( um 50 - 300% oder mehr, abhängig vom Zeitpunkt seines Weiterverkaufs ). Zu Ihrer Aufmerksamkeit Wohnung 1 + 1 59 qm. Die Anlage wird im August 2024 in Betrieb genommen. Preis £ 114.000 Erstinstallation ( 35% ) £ 39.990. Weitere Zahlung für die Bauphase bis zur vollständigen Fertigstellung: Stiftung ( 10% ) £ 11.400 , Schlachtkörper ( 15% ) £ 17.100, Ziegel und Gips ( 15% ) £ 11.400 , Windows und Frames ( 15% ) £ 17.100, Bauende ( 10% ) £ 11.400