Hüttendorf Villy 3 1 i 4 1

Trikomo, Nordzypern

Iskeles Dorf, auch bekannt als Tricomo, liegt im südöstlichen Teil Nordzyperns, 19 Kilometer von der Stadt Famagusta entfernt. Der Name der Region stammt aus einer der Siedlungen des Vorortes Larnaca im südlichen Teil Zyperns, in dem türkische Zyprioten vor dem Krieg von 1974 lebten.

Iskele ist berühmt für seine Granaten, die der Legende nach die Göttin Aphrodite auf die Insel brachten. Jährlich finden in Iskel helle Festivals statt, die sowohl lokale als auch ausländische Musik- und Tanzensembles besuchen. Und jeden Freitag gibt es im Zentrum von Iskeles Siedlung einen Basar, auf dem Sie frisches Obst und Gemüse, Pflanzen, Dinge, Süßigkeiten und hausgemachtes Olivenöl kaufen können.

Iskele – ist ein idealer Ort für diejenigen, die endlose Sandstrände, Stille und Ruhe sowie eine momentane Erreichbarkeit mit dem Auto zur Stadt Famagusta mögen.

Iskele ist berühmt für seine einzigartigen schönen Sandstrände, unberührten Ecken der Tierwelt und die attraktive Iskele-Siedlung, in der es zwei Kirchen von historischer Bedeutung gibt. Eine der nach Panagia benannten Kirchen wurde im 12. Jahrhundert erbaut.

