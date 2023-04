Residenz 2 1 i 3 1

Trikomo, Nordzypern

Kapitulation vor: 2024

Das Caesar Resort / « Caesar Resort » ist ein prächtiger Wohnkomplex an der Küste Nordzyperns in der Nähe der Stadt Iskele, nur 3 Gehminuten von einem der besten Strände Zyperns entfernt. – Long Beach, berühmt für kristallklares Wasser des Mittelmeers und einen 3 km langen sandigen Küstenstreifen. « Caesar Resort » ist ein Komplex, der Schönheit und Stil mit Komfort und Ergonomie verbindet. Das architektonische Design und das Garten- und Parkensemble des Komplexes sowie die mediterrane Natur Nordzyperns schaffen ein Gefühl von Komfort und Vergnügen.

Komplexe Infrastruktur:

2 große Außenpools

1 Kinderbecken

1 großer beheizter Innenpool

Sauna und etwas Whirlpool

Mehrere Sportplätze

Minigolffelder

Kostenlose Fahrräder

Mietwagen

Gemütliches Restaurant

Geschäft

Wäsche

Grillplätze

Raum mit Spielautomaten

Fitnessstudio

SPA-Zentrum

Spielzimmer für Kinder

Komplexe Wartung

Sicherheit

VORSCHLAG für BEGÜNSTIGE Investitionen. Durch den Kauf von Immobilien in Nordzypern erhalten Sie nicht nur die Möglichkeit, in einem idealen mediterranen Klima in einem sicheren Land zu leben. Sie können Ihr in Immobilien investiertes Kapital auch garantieren, indem Sie es kurz- und langfristig ( für 8 - 15% mieten % pro Jahr nach Lieferung des ) -Objekts oder aufgrund seines anschließenden Weiterverkaufs ( um 50 - 300% oder mehr, abhängig vom Zeitpunkt seines Weiterverkaufs ).

Zu Ihrer Aufmerksamkeit ist die Investitionsoption mit Cashback von 6% pro Jahr.