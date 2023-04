Wohnanlage LUXURY PROJECT IN NORTHERN CYPRUS

Bogaz, Nordzypern

Kapitulation vor: -2025

BOAZ ist ein malerisches Dorf direkt am Meer, wenige Kilometer nördlich von Iskele. Boas ist bekannt für seinen Hafen, entlang dessen sich zahlreiche Fischrestaurants erstrecken. Sie befinden sich in der Seebucht, wo Touristenschiffe segeln.

Famagusta — 27 km.

Ercan Airport — 64 km.

Flughafen Larnaca — 76,1 km.

Es gibt mehrere gute Sandstrände im Dorf. Dieser schöne Ort wurde lange von Schildkröten ausgewählt, die hierher kommen, um Nachkommen zu bringen.

Boas – ist der beste Ort für diejenigen, die den wahren Geschmack des Lebens in Zypern spüren möchten.

Die Region bietet Komplexe mit sämtlicher Infrastruktur: Landschaftsgestaltung, Pools, Restaurants, Spielplätze, Fitnessstudios und vieles mehr.

Heute entwickelt sich Boaz nur noch: Entwickler kommen hierher und neue Projekte werden gebaut. Da die erste Küste der Ostküste aktiv aufgebaut ist, gibt es jedes Jahr weniger freie Grundstücke. Daher wird die Liquidität von Immobilien in Boas am Mittelmeer immer hoch sein.

In Boas ist geplant, den größten Basar, den alten Basar in TRNC, auf einer Fläche von 10 Hektar zu rekonstruieren und zu eröffnen. Es wird viele moderne Unterhaltungsmöglichkeiten, Geschäfte, Restaurants und Cafés beinhalten. Dieses mehrere Millionen vermögende Projekt sollte Touristen in die Region locken. Darüber hinaus ist in Boas der Bau eines Yachthafens und einer Autobahn von Boas nach Bafra geplant.

VORSCHLAG für BEGÜNSTIGE Investitionen. Durch den Kauf von Immobilien in Nordzypern erhalten Sie nicht nur die Möglichkeit, in einem idealen mediterranen Klima in einem sicheren Land zu leben. Sie können Ihr in Immobilien investiertes Kapital auch garantieren, indem Sie es kurz- und langfristig ( für 8 - 15% mieten % pro Jahr nach Lieferung des ) -Objekts oder aufgrund des anschließenden Weiterverkaufs ( um 50 - 300% oder mehr, abhängig vom Zeitpunkt seines Weiterverkaufs ).

Zu Ihrer Aufmerksamkeitswohnung in der Nähe der Stadt Boaz

2 + 1

75 m2

Preis 212 000 £

Zahlungsplan:

Kaution: 2000 £

Erstinstallation: 30% 61600 £

Installation vor dem Empfang der Schlüssel: 40% 84800 £

Installation nach Erhalt der Schlüssel: Januar 2025 \ 30% 63600 £