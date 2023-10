Kavac, Serbien-Montenegro

von €173,250

10–10 000 m² 2

Kapitulation vor: 2022

PROJEKTE KURZ Das schöne Stück Land für unser neues Projekt befindet sich in Kavač, ganz in der Nähe unserer ersten Luxusresidenz Tivat Heights. Das Land ist fast 10.000 Quadratmeter groß und wird 20 kleine Häuser aufnehmen. Ein Drittel des Landes ist ein Olivenhain, während das andere 2/3 ein alter Kiefernwald ist, der 2 verschiedene Ambiente bietet. Wir haben ein sehr schönes Grundstück für die Entwicklung ausgewählt, es ist nur 5 Kilometer von Tivat entfernt. Projektbroschüre anzeigen Mein kleines Haus ist auf hohen Standards ausgelegt und verfügt über eine gute Wärmedämmung und doppelt verglaste große Fenster. Es verfügt über ein voll ausgestattetes Badezimmer mit Fußbodenheizung und allen Innenausstattungen (, Wandvergrößerung, Leuchten ), Klimaanlage / Heizsystem, Internet Zwei “ My Tiny House ” -Modelle Modell 50 50m ² Winziges Haus ( 1 oder 2 Schlafzimmer ) 300m ² Land Voll urbanisiertes und landschaftlich gestaltetes Grundstück 1 oder 2 Schlafzimmer Tiny House 50m ² Modell 75 75 m ² Winziges Haus ( 2 oder 3 Schlafzimmer ) 300 m ² Land Voll urbanisiertes und landschaftlich gestaltetes Grundstück 2 oder 3 Schlafzimmer Tiny House 75m ² VERBINDUNG LANDSCHAFTLICHE GARDENS UND PARKPLATZ Kavač ist eine ruhige Wohngegend zwischen Kotor & Tivat mit Blick auf die Bucht von Kotor, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Weniger als 10 Autominuten von allen Geschäften, Einrichtungen, Yachthäfen, Restaurants und dem internationalen Flughafen Tivat entfernt. In der Nähe der Kotor-Altstadt ( 5 km ), Tivat und Porto Montenegro ( 6 km ), Kalardovo Blue Flag Beach ( 5 km ), Plavi Horizonti Adriatic Beach ( 11 km ). 120 m über dem Meeresspiegel mit herrlichem Meer- und Bergblick. Wanderwege beginnen direkt neben dem Land KOSTENLOSES LEBEN Die Lebenshaltungskosten2 in Montenegro ( Lebensmittel und Miete ) sind 65% niedriger als in London, 64% als in Chicago, 62% als in Paris, 58% niedriger als in Toronto, 47% als in Wien. Das Niedrigsteuersystem ist für lokale Unternehmen sehr vorteilhaft, und ausländische und inländische Investoren werden gleich behandelt. GESUNDHEITSLEBEN FÜR EINE BESSERE GESUNDHEIT Gute und biologische Lebensmittelversorgung. Montenegro produziert dank seines fruchtbaren Landes und seines günstigen Klimas viel Bio-Lebensmittel vor Ort. Es gibt Hunderte von Wasserquellen im ganzen Land, in denen man Flaschen füllen kann, um den Nutzen von reinem Wasser zu genießen. Tolle Luftqualität, keine Luftverschmutzung