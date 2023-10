Lepetane, Serbien-Montenegro

von €360,000

Das Apartment mit 3 Schlafzimmern verfügt über eine Terrasse mit Blick auf die atemberaubende Küste. Mit einer Gesamtfläche von 96,50 Quadratmetern. Im Erdgeschoss gelegen, haben Sie einfachen Zugang zum Strand, nur wenige Schritte von Ihrer Haustür entfernt. Das Apartment verfügt über moderne Oberflächen und hochwertige Materialien, die maximalen Komfort und Stil gewährleisten. Dieser neue Komplex befindet sich direkt am Meer und bietet eine private Strandlinie, die die Bewohner genießen können. Sie sind auch günstig gelegen, nur 5 Minuten von Porto Montenegro und 15 Minuten vom Flughafen entfernt, sodass Sie alles, was Tivat zu bieten hat, leicht erkunden können. Wenn Sie nach anderen Optionen suchen, steht Ihnen im Komplex auch eine Wohnung mit 2 Schlafzimmern zum Verkauf zur Verfügung. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, eines dieser schönen Apartments in unserem neuen Komplex in Tivat zu besitzen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um eine Besichtigung zu planen und Ihr Traumleben direkt am Meer zu leben.