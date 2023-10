Three-bedroom apartment on the seafront in Opatovo, Tivat

Tivat, Serbien-Montenegro

von €255,000

Das Apartment mit einem Schlafzimmer steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihr Traumleben an der montenegrinischen Küste zu führen. Die Gesamtfläche beträgt 49,5 Quadratmeter. Es ist voll möbliert. Das stilvolle Dekor und die komfortable Einrichtung machen es einfach, sich sofort niederzulassen und sich wie zu Hause zu fühlen. Eines der herausragenden Merkmale dieses Apartments ist der Balkon, der einen schönen Blick auf die Umgebung bietet. Dieses Apartment befindet sich im ersten Stock und ist leicht zu erreichen. Es bietet einen bequemen Lebensstil. Donja Lastva ist dank seiner entspannten Atmosphäre, der atemberaubenden Landschaft und der Nähe zu allem, was Sie brauchen, ein begehrter Ort in Tivat. Sie sind nur einen kurzen Spaziergang vom Strand, Restaurants und Geschäften entfernt, sodass Sie alles genießen können, was diese schöne Stadt zu bieten hat. Kontaktieren Sie uns noch heute, um eine Besichtigung zu arrangieren.