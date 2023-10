Three-bedroom Apartment in the new complex in Kalimanjska, Tivat

Becici, Serbien-Montenegro

von €158,000

50–190 m² 3

Kapitulation vor: 2023

Komplex im Herzen der Küste Montenegros - Wohnungen an der Budven Riviera Panoramablick auf das Meer. Reparaturbereit. Concierge-Service rund um die Uhr. Der Komplex ist geeignet: Für Investitionen Zur Entspannung Fürs Leben. Montenegro ist vielleicht die beste Wahl fürs Leben. Hier ist unglaubliche Natur, Menschen und Ökologie. Das Eigentum bildet die Grundlage für die Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis. Der Beitritt zur Europäischen Union ist für 2025 geplant. Zum Zeitpunkt der Abwesenheit kann der Eigentümer das Strafgesetzbuch anweisen, eine Wohnung zu mieten. Die erwartete Mietrendite für Wohnraum beträgt 8% pro Jahr. Projektvorteile Unglaubliche Sicht Sie erhalten einen Panoramablick auf das Meer - für immer. Hochhausbau ist vor dem Komplex verboten. In den nächsten 10 Jahren einigte sich die Küstenzone auf die Verbesserung und den Bau eines flachen Elite-Familienhotelkomplexes. Verfügbarkeit der Infrastruktur Rund um den Komplex finden Sie: Park Spielplätze Lebensmittelgeschäfte Fitnesscenter Medizinische Kliniken Restaurants und Bars in angemessener Entfernung Grüner und sicherer Strand Ein breiter Privatstrand mit sanftem Eingang zum Meer und weichem Sand. Jedes Jahr wird dieser Strand für sein hohes Maß an Ökologie und Sicherheit mit dem hohen internationalen Preis der Blauen Flagge ausgezeichnet. Die Bewohner des Komplexes haben rund um die Uhr eine Reserve an Sitzplätzen und liefern an den Strand und zurück in den Elektrobeutel. Eigene Tiefgarage Der Komplex verfügt über zwei Etagen mit Tiefgarage und komfortablem Autolift. Für jede Wohnung sind Parkplätze vorhanden. Premium-Innenraum vom Designbüro Die Innenausstattung erfolgt nach dem Konstruktionsbüro für hochwertige Materialien: individuell ausgewählter Marmor, Konstruktionslösungen aus Holz und Stein. Wohnungen werden mit schlüsselfertigen Reparaturen verkauft. Das Smart Home-System von Legrand wurde installiert. Kundenspezifische Konstruktionsreparaturen sind möglich. Praktische Zahlungsbedingungen: Verkäufe mit einer Zahlung von 8 Jahren sind möglich. Die erste Zahlung – 15%.