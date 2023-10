Three-bedroom apartment with a sea view in the new complex

Budva, Serbien-Montenegro

von €426,800

Erhöhen Sie Ihren Lebensstil mit dieser außergewöhnlichen Penthouse-Wohnung zum Verkauf am Mainski in Budva. Auf einer beeindruckenden Fläche von 194 Quadratmetern befindet sich dieses neu gebaute Juwel im 6. Stock eines 6-stöckigen Komplexes und bietet einen unvergleichlichen Einblick in die majestätischen Berge und das pulsierende Stadtbild. Mit zwei geräumigen Schlafzimmern, einem stilvollen Badezimmer und einem durchdachten Wohnbereich mit offenem Konzept definiert dieses Penthouse das moderne Leben neu. Genießen Sie den Komfort von zwei privaten Terrassen mit einer Gesamtfläche von 13,28 Quadratmetern, auf denen Sie die atemberaubende Umgebung genießen und in der Sonne genießen können. Dieses Penthouse liegt nur 800 m von der ruhigen Küste und nur 500 m vom geschäftigen Stadtzentrum entfernt und bietet sowohl Ruhe als auch Erreichbarkeit. Flexible Zahlungspläne machen diese Investition als Bonus noch verlockender. Nutzen Sie die perfekte Investitionsmöglichkeit! Da sich der Komplex derzeit im Bau befindet, ist es jetzt an der Zeit, eine Immobilie vor Fertigstellung zu einem günstigen Preis zu sichern. Gönnen Sie sich den Luxus eines Penthouse-Lebensstils –. Kontaktieren Sie uns noch heute, um dieses bemerkenswerte Anwesen zu sichern, bevor es weg ist. Dies ist Ihre Chance, eine Scheibe von Budvas bestem Leben zu besitzen, die attraktiv mit $ 426.800 (entspricht $ 2.200 pro Quadratmeter) bewertet wird.