Two-bedroom penthouse with a huge roof terrace

Das Penthouse-Apartment mit zwei Schlafzimmern ist der Inbegriff des Luxus an der montenegrinischen Küste. Es befindet sich im brandneuen Komplex in der wunderschönen Küstenstadt Tivat in Donja Lastva.

Die Wohnung ist voll möbliert. Die Wohnfläche beträgt 127 Quadratmeter, darunter 2 Balkone, die einen atemberaubenden Blick auf die Umgebung bieten.

Das Apartment verfügt außerdem über eine 86,87 Quadratmeter große Terrasse sowie eine Dachterrasse mit beeindruckenden 122,60 Quadratmetern. Diese Räume bieten viel Platz für Unterhaltung im Freien, Entspannung und Sonnenschein, Meerblick und frische Luft.

Dieses Penthouse-Apartment befindet sich im dritten Stock und ist leicht zu erreichen. Es bietet eine atemberaubende Aussicht. Der Komplex selbst ist modern und gepflegt und bietet alle Annehmlichkeiten, die Sie brauchen, um bequem zu leben. Donja Lastva ist ein begehrter Ort in Tivat, dank seiner entspannten Atmosphäre, der atemberaubenden Landschaft und der Nähe zu allem, was Sie brauchen. Sie sind nur einen kurzen Spaziergang vom Strand, Restaurants und Geschäften entfernt, sodass Sie alles genießen können, was diese schöne Stadt zu bieten hat.

Kontaktieren Sie uns noch heute, um eine Besichtigung zu arrangieren.