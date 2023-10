One-bedroom apartment in the new complex with pool and sauna

Becici, Serbien-Montenegro

von €153,236

53 m² 1

Kapitulation vor: 2023

Der Komplex befindet sich am Hang der Budwan Riviera in Becici an einem malerischen, ökologisch sauberen Ort mit einer einzigartigen Stadtlandschaft. Die Abgeschiedenheit vom städtischen Lärm sowie die Fülle an Vegetation schaffen eine Atmosphäre für Entspannung und Ruhe. Bergluft erzeugt im Sommer nicht nur eine angenehme Kühle, sondern wirkt sich auch erholsam auf den gesamten Körper aus. Architekten haben das Gebäude so gestaltet, dass fast jede Wohnung Blick auf das Meer, die Berge und die Stadt hat. Und Sie können schöne Aussichten genießen und echtes ästhetisches Vergnügen bekommen. Die Besonderheit des Komplexes besteht darin, dass er 10 Minuten vom Beči-Damm entfernt in unmittelbarer Nähe der wichtigsten Infrastruktur und Unterhaltung liegt. Zum Wandern und Entspannen ist die Promenade 7 km lang, 3 große Strände zu Fuß erreichbar. In die Altstadt von Budva an der Promenade 20 Minuten zu Fuß. Der Flughafen Tivat ist 30 Autominuten entfernt, der Flughafen Podgorica 1 Stunde. Für die Bewohner des Komplexes wird das SingleUp-System auf Parkplätzen installiert, sodass Sie mehrere Autos auf einem Parkplatz platzieren können. Der Pool auf dem Dach wird den Bewohnern zur Verfügung gestellt, wo sie sich sonnen und einen hervorragenden Meerblick genießen können, überdachte Tiefgarage für 69 Sitzplätze mit individuellen Vorratskammern und einem gemütlichen Innenhof mit Pavillon und Platz für einen Roshtil. Die Frist für die Lieferung des Komplexes endet 2023.