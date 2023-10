One-bedroom apartment in the newest complex with green terrace

Budva, Serbien-Montenegro

von €180,000

Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Komfort und Komfort mit diesem außergewöhnlichen Apartment mit 2 Schlafzimmern im begehrten Stadtteil Maslina in Budva. Diese hohe Einheit im 1. Stock bietet einen großzügigen Wohnraum von 50 Quadratmetern, ergänzt durch eine geräumige 15 Quadratmeter große Terrasse, die Ihr Wohnerlebnis verbessert. Dieses Apartment liegt nur 500 m von der einladenden Adriaküste entfernt und bietet einfachen Zugang zum Strand sowie eine zentrale Lage, weniger als 500 m vom Stadtzentrum entfernt. Die landschaftliche Schönheit des Meeres ist vielleicht nicht direkt sichtbar, aber die Wohnung verwöhnt Sie mit faszinierenden Bergansichten, die Ihrem täglichen Leben einen Hauch von Gelassenheit verleihen. Im Inneren finden Sie zwei komfortable Schlafzimmer und ein gut ausgestattetes Badezimmer. Die Wohnung ist in ausgezeichnetem Zustand und bereit, dass Sie einziehen und das einladende Ambiente genießen können. Insbesondere ist es voll möbliert mit einer Kollektion neuer Möbel und moderner Geräte, was es ideal für einen problemlosen Übergang zu Ihrem neuen Zuhause macht. Ausgestattet mit zwei Klimaanlagen, zwei Smart-TVs, einer Waschmaschine, einem Trockner und einem Geschirrspüler sorgt dieses Apartment dafür, dass Ihre täglichen Bedürfnisse erfüllt werden. Dieses schlüsselfertige Apartment bietet alles, was Sie für eine sofortige Belegung benötigen, von Bettwäsche und Handtüchern bis hin zu Küchenutensilien. Nutzen Sie die Gelegenheit, dieses voll möblierte Juwel zu besitzen und eine bemerkenswerte Kombination aus Funktionalität und Stil zu erleben, alles im Herzen von Budvas charmantem Stadtteil Maslina.