Modern 2-Bedroom Apartment with Terrace in Budva, Maslina

Tivat, Serbien-Montenegro

von €250,000

Das luxuriöse Apartment mit 2 Schlafzimmern und einer 19 m² großen Terrasse bietet einen atemberaubenden Blick auf die Skyline der Stadt. Diese atemberaubende Wohnung befindet sich in der obersten Etage des Gebäudes und verfügt über einen exklusiven Aufzugseingang, der direkt in die Einheit führt. Dieses Apartment verfügt über eine Wohnfläche von 62 m² und verfügt über einen geräumigen Wohnbereich, der eine moderne Küche und einen Essbereich kombiniert. Die beiden Schlafzimmer sind durch ein Badezimmer unterteilt, in das eine Fußbodenheizung installiert ist. Das Gebäude befindet sich derzeit im Bau und soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 fertiggestellt werden. Die fertige Wohnung verfügt über voll möblierte Wände und Böden, Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss sowie eine Klimaanlage in jedem Zimmer, Sicherstellen, dass die Bewohner ein Höchstmaß an Komfort genießen. Darüber hinaus ist ein Parkplatz enthalten, der den Fahrzeugbesitzern Komfort und Sicherheit bietet. Für diejenigen, die ein voll ausgestattetes Haus suchen, ist es möglich, dem Angebot eine Küche, Möbel und Kleingeräte hinzuzufügen. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, dies zu Ihrem neuen Zuhause zu machen! Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr zu erfahren.