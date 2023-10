One-bedroom apartment in the newest complex on the coastline

Budva, Serbien-Montenegro

von €650,000

Das Penthouse A904 (1) – ist ein atemberaubendes Apartment mit zwei Schlafzimmern im 11. Stock. Dieses luxuriöse Penthouse bietet eine Wohnfläche von 67,86 Quadratmetern und eine 13,20 Quadratmeter große Terrasse mit einer zusätzlichen Terrassenfläche von 50 Quadratmetern. Das Penthouse bietet einen Panoramablick auf das Meer und die Altstadt. Die Wohnung verfügt über einen geräumigen Wohnbereich, zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Küche mit zwei geräumigen Terrassen. Ein einzigartiges Merkmal dieses Penthouse ist die Möglichkeit, es in zwei miteinander verbundene Studio-Apartments mit jeweils eigenen Eingängen, Badezimmern, Schlafbereichen und einer 50 Quadratmeter großen Terrasse aufzuteilen. Je mehr Geld Sie im Voraus investieren, desto größer ist die Möglichkeit eines größeren Rabatts und eines niedrigeren Preises, Dies ist eine attraktive Investitionsmöglichkeit für diejenigen, die eine luxuriöse Wohnung mit Mietpotential suchen. Erwartetes Einkommen aus der Anmietung der Wohnung A904 – 75.000 Euro Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, dieses atemberaubende Penthouse in Porto Budva zu besitzen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um eine Besichtigung zu planen oder weitere Informationen zu erhalten. Der Porto Budva Complex ist das größte Resort an der Adriaküste und bietet ein stadtähnliches Erlebnis mit einer Reihe von Annehmlichkeiten, die selbst den anspruchsvollsten Touristen gerecht werden. Mit einer Gesamtfläche von 45.000 m2 verfügt der Komplex über ein beeindruckendes 8.000 m² großes Einkaufszentrum, ein Unterhaltungszentrum, eine Lobby, ein zweistöckiges Casino und beliebte Markengeschäfte. Investitionen in Immobilien im Multi-Komplex-Hotel-Format sind zu einem neuen Trend auf dem Immobilieninvestitionsmarkt geworden, und Porto Budva liegt perfekt an der Adriaküste. Dieses Format ermöglicht den unabhängigen Verkauf von Wohnungen und Gewerbegebieten, während der Rest unter der Kontrolle der Verwaltungsgesellschaft vermietet werden kann. Der Kauf einer Wohnung in der Anlage bietet Wettbewerbsvorteile bei der Vermietung der Immobilie, da sie während der Hochsaison, die mindestens 100 Tage im Jahr dauert, ein stabiles Einkommen bietet. Porto Budva bietet die gesamte Infrastruktur moderner und teurer Hotels, darunter eine 24-Stunden-Rezeption, Restaurants, Innen- / Außenpools, Fitnessstudios und die ganzjährige Wartung aller Apartments und Geschäftsgebäude. Die höchste Rentabilität für Immobilien in Montenegro erzielen Immobilien in der ersten Linie am Meer mit einem Jahreseinkommen von bis zu 10% bis 20%. Das Projekt wird zu 30% billiger verkauft als andere fertige Gebäude. Die jährliche Mindestrendite (ROI) für Wohnungen und Gewerbeflächen liegt zwischen 10% und 20%. Die Anleger bieten Garantien für die Qualität von Bau- und Innenmaterialien, wobei alle Materialien von europäischer Produktion und erstklassiger Qualität sind.