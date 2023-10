Two-bedroom apartment for Sale in new complex

Przno, Serbien-Montenegro

von €85,000

50 m² 1

Kapitulation vor: 2019

Ein neuer Wohnkomplex in einem kleinen, aber sehr gemütlichen Feriengebiet von Przhno, umgeben von malerischen Bergen und der Adria. Der Bauort wurde nicht zufällig ausgewählt. - Montenegros Attraktionen wie das Markenzeichen des Elite-Inselhotels Sveti Stefan und die ehemalige königliche Residenz Milocher befinden sich in der Nähe. - / p Der Ferienort Przhno befindet sich in einer Bucht mit Sandstrand und bewahrt die Atmosphäre eines ehemaligen Fischerdorfes mit authentischen Häusern - aktuelle Restaurants und Tavernen entlang der Promenadenzone, ist ein gemütlicher Ort für einen unvergesslichen Urlaub und einen abgelegenen Aufenthalt. Der Komplex hat eine gute Lage. Neben der Nähe berühmter historischer Sehenswürdigkeiten - liegt der Flughafen Tivat 25 km vom Komplex entfernt, der Großstadt Budva mit einer entwickelten Infrastruktur von 6 km, und die Straße zum Strand ist nur 7 Minuten zu Fuß. In den Komplex wurde eine neue Zufahrtsstraße mit Blick auf die Autobahn -, den Jadran-Pfad und die Verbindung des Resorts mit benachbarten Städten verlegt. Die Verbesserung des Territoriums, die in einem einzigen Landschaftsdesign entworfen wurde, umfasst: mit Naturstein gepflasterte Wege; Installation von dekorativer Beleuchtung rund um den Umfang; ausgestatteter Spielplatz; Rasen und Hecken zwischen Häusern; natürliche Landschaftsgestaltung und Pflanzung junger Bäume und Sträucher; rund - das Videoüberwachungssystem - Uhr. Der Komplex besteht aus zwei Gebäuden, von denen jedes über eine eigene Tiefgarage und Apartments mit Blick auf das Meer verfügt.