Studio Apartment in Condo Hotel on the seafront

Becici, Serbien-Montenegro

von €127,873

53–60 m² 2

Kapitulation vor: 2024

Der Komplex wird am Hang der Budva Riviera, in Bečići – einem malerischen und ökologisch sauberem Ort mit urbaner Landschaft errichtet. Die Entfernung von dem Stadtlärm und Vielfalt der Pflanzenwelt sorgen sich für eine entspannende und ruhige Atmosphäre. Unsere Architekten haben das Gebäude so konzipiert, dass fast jedes Apartment einen Blick über das Meer, die Gebirge und die Stadt hat. Von hier aus kann man wunderschöne Blicke genießen, was ein reines ästhetisches Vergnügen darsgtellt. Die Besonderheit des Komplexes ist das er sich nur 15 Minuten vom Bank in Bečići, d.h. in unmittelbarer Nähe zur wichtigsten Infrastruktur und Unterhaltungsstellen, befinden wird. Zu Spaziergängen und Entspannung sind eine 7 km lange Promenade und 3 zu Fuß erreichbare Strände verfügbar. Die Altstadt Budva kann man in nur 30 Minuten zu Fuß erreichen. Der Flughafen von Tivat ist nur 20 Autominuten und der Flughafen von Podgorica eine Stunde mit Auto entfernt. Für die Bewohner unseres Komplexes wird das SingleUp-System in den Tiefgaragen installiert, das es ermöglicht, mehrere Autos auf einem Parkplatz zu platzieren. Den Anwohnern wird auch ein Dachschwimmbad zur Verfügung gestellt, wo sie sonnenbaden und einen ausgezeichneten Blick auf das Meer geniessen können. Verfügbar werden auch die überdachte Parkplätze für 102 Autos, individuelle Lagerräume und ein gemütlicher Innenhof mit einer Aussichtsplattform und einer Grillstelle.