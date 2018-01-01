Chernogoriya

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Предлагаем несколько квартир и коммерческих помещений в элитном жилом комплексе Belvedere Residence ****, рапол.
На територии комплекса есть оборудованные зоны отдыха, большой бассейн, управляющая комапь. Также для жителей комплекса предусмотрен прямой проход к пляжу, расстояние до моря 100 метров.
К продаже предлагаются следующие квартиры и помещения:
квартира 49 м2 за 100 000 евро, 4 этаж, вид на море (с ремонтом)
пентхаус А71 - 235 м2, 9 этаж, цена: 450 000 евро
помещения для СПА и Фитнесса + подсобный этаж - 661 м2, 1-2 этажи, цена: 290 000 евро
Все объекты продаются в состоянии под чистовую отделку.
Einzigartige Video-Apartments in “ montenegrinischem Portier ” im Zentrum von Zabljak vom Entwickler! In unmittelbarer Nähe des Durmitor National Park (Unesko)
Unterstützung bei der Eröffnung eines Unternehmens in Montenegro und der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis (kann in Montenegro bis zu sechs Monate fehlen)
"In das Unglaubliche investieren: Immobilien im Herzen Montenegros verkörpern Träume und sind eine Quelle ständigen Einkommens! Wenn Sie hier einkaufen, besitzen Sie nicht nur eine wundervolle Ecke, sondern auch die Möglichkeit passiver Mieteinnahmen. Willkommen in der montenegrinischen Schweiz – Ihre finanzielle und mentale Investition!"
Можно купить в ипотеку от банка на 15 лет!!
Внимание!
Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка ( для граждан Росси и ненрезидентвЧ.
Преимущества покупки сейчас:
- Близкая сдача дома - конец 2023 года
- Черногория – готовиться ко вступлению в ЕС в 2025 году, цены вырастут!!!
- Европейская страна с неевропейскими ценами ( жить в Черногории. дешевле, чем в ЕС)
- Стабильный пассивный доход от сдачи в аренду – 8% -8,5%
Локация:
- пляж - 1 км или 12 минут пешком
- исторический центр Будвы по набережной 20 минут пешком
- аэропорт в Тивате – 30 минут на машине ( 25 км )
- аэропорт в Подгорице – 1 час на машине.
Здесь будет не так шумно и не так влажно зимой, как на первой линии. И в то же время всего 10-15 минут до моря пешком – этот факт обеспечит хорошую сдачу варенди в.
В пешей доступности три пляжа прогулочная набережная протяженностью 7 км
О комплексе:
- Высокое качество строительства от проверенного застройщика
- Всего 6 этажей
- Внутренний двор с фонтаном и зонами отдыха
- Бассейн на крыше!
- Крытый подземный паркинг с системой SingleUp
- Кладовые помещения и другое
Квартира:
- кухня- гостиная 21 кв.м.
- спальная комната 13,5 кв.м.
- тераса 13 кв.м. с прямым видом на море, во двор, на фонтан
- места для организации хранения: есть ниши в коридоре и в спальной комнате
- отдельная кладовка на террасе 1,5 кв.м.
- полная чистовая отделка.