Chernogoriya

Becici, Serbien-Montenegro

von €153,236

54–69 m² 3

Kapitulation vor: 2023

Можно купить в ипотеку от банка на 15 лет!! Внимание! Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка ( для граждан Росси и ненрезидентвЧ. Преимущества покупки сейчас: - Близкая сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готовиться ко вступлению в ЕС в 2025 году, цены вырастут!!! - Европейская страна с неевропейскими ценами ( жить в Черногории. дешевле, чем в ЕС) - Стабильный пассивный доход от сдачи в аренду – 8% -8,5% Локация: - пляж - 1 км или 12 минут пешком - исторический центр Будвы по набережной 20 минут пешком - аэропорт в Тивате – 30 минут на машине ( 25 км ) - аэропорт в Подгорице – 1 час на машине. Здесь будет не так шумно и не так влажно зимой, как на первой линии. И в то же время всего 10-15 минут до моря пешком – этот факт обеспечит хорошую сдачу варенди в. В пешей доступности три пляжа прогулочная набережная протяженностью 7 км О комплексе: - Высокое качество строительства от проверенного застройщика - Всего 6 этажей - Внутренний двор с фонтаном и зонами отдыха - Бассейн на крыше! - Крытый подземный паркинг с системой SingleUp - Кладовые помещения и другое Квартира: - кухня- гостиная 21 кв.м. - спальная комната 13,5 кв.м. - тераса 13 кв.м. с прямым видом на море, во двор, на фонтан - места для организации хранения: есть ниши в коридоре и в спальной комнате - отдельная кладовка на террасе 1,5 кв.м. - полная чистовая отделка.