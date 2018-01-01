Chernogoriya

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Можно купить в ипотеку от банка на 15 лет!!
Внимание!
Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка ( для граждан Росси и ненрезидентвЧ.
Преимущества покупки сейчас:
- Близкая сдача дома - конец 2023 года
- Черногория – готовиться ко вступлению в ЕС в 2025 году, цены вырастут!!!
- Европейская страна с неевропейскими ценами ( жить в Черногории. дешевле, чем в ЕС)
- Стабильный пассивный доход от сдачи в аренду – 8% -8,5%
Локация:
- пляж - 1 км или 12 минут пешком
- исторический центр Будвы по набережной 20 минут пешком
- аэропорт в Тивате – 30 минут на машине ( 25 км )
- аэропорт в Подгорице – 1 час на машине.
Здесь будет не так шумно и не так влажно зимой, как на первой линии. И в то же время всего 10-15 минут до моря пешком – этот факт обеспечит хорошую сдачу варенди в.
В пешей доступности три пляжа прогулочная набережная протяженностью 7 км
О комплексе:
- Высокое качество строительства от проверенного застройщика
- Всего 6 этажей
- Внутренний двор с фонтаном и зонами отдыха
- Бассейн на крыше!
- Крытый подземный паркинг с системой SingleUp
- Кладовые помещения и другое
Квартира:
- кухня- гостиная 21 кв.м.
- спальная комната 13,5 кв.м.
- тераса 13 кв.м. с прямым видом на море, во двор, на фонтан
- места для организации хранения: есть ниши в коридоре и в спальной комнате
- отдельная кладовка на террасе 1,5 кв.м.
- полная чистовая отделка.