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Chernogoriya

Bar, Serbien-Montenegro
von
€121,979
;
3
Beschreibung Beschreibung
Optionen Optionen
Wohnungen Wohnungen
Adresse Adresse
Medien Medien
Nachrichten Nachrichten

Eigenschaften

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Verwaltungsgesellschaft
  • Parken
  • Aufzug
Objektdaten
Klasse
Klasse
Premiumklasse
Typ der neuen Gebäudekonstruktion
Typ der neuen Gebäudekonstruktion
Monolithischer Ziegel
Jahr der Inbetriebnahme
Jahr der Inbetriebnahme
2023
Finishing-Optionen
Finishing-Optionen
Mit Innenausbau
Etagenzahl
Etagenzahl
8
Standort des Neubaus
Bar, Serbien-Montenegro

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Chernogoriya
Bar, Serbien-Montenegro
von
€121,979
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Immobilienagentur: eNovogradnja
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