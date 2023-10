Chernogore

Budva, Serbien-Montenegro

von €168,350

90 m² 1

Kapitulation vor: 2021

Neues AURA-Wohnhaus Ein neues historisches Projekt an einem ausgezeichneten Ort Neues Wohnhaus in ausgezeichneter Lage, nur 450 Meter vom Meer entfernt. Das Haus hat nur 5 Etagen, auf jeder Etage gibt es nicht mehr als 3 Wohnungen. Studio-Apartments, Apartments mit einem oder drei Schlafzimmern werden zwischen 30 m2 und 91 m2 verkauft und kosten zwischen 56536 und 159075 Euro. Die Apartments verfügen über Wetterausrüstung. Vor dem Komplex gibt es Parkplätze für die Bewohner des Hauses. In der Nähe des Hauses befindet sich die gesamte notwendige Infrastruktur. Der Bau soll bis Ende 2021 abgeschlossen sein